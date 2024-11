PP SCHWABEN SÜD/WEST / MEMMINGEN. Die große Liebe im Internet? Erpressung nach dem Übersenden eines freizügigen Fotos? Der Chatpartner bittet um intime Fotos des Minderjährigen? Geldforderungen am Telefon? Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und das Kuratorium Sicheres Allgäu e.V. klären unter anderem über die Phänomene Love Scamming, Sextorsion, Cybergrooming und Callcenterbetrug auf – am Donnerstag, den 05.12.2024, im Maximilian-Kolbe-Haus in Memmingen. Auch einen Informationsstand zum Thema Wohnungseinbruch und einen Stand der Seniorenberatung wird es geben.

Was genau versteckt sich hinter diesen Phänomenen? Wie können Sie sich vor diesen Kriminalitätsphänomenen schützen?

Jede und jeder kann schnell und unvermutet Ziel von Kriminellen werden. Hierbei finden Straftaten heutzutage oft nicht mehr im direkten Kontakt zwischen Täter und Opfer statt, sondern die Täter agieren aus der Anonymität heraus per Telefon und Internet.

Verschiedene Fachleute des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West beleuchten anhand von Fällen aus der polizeilichen Praxis das Vorgehen der Täter und geben Tipps, wie Sie sich vor diesen Straftaten schützen können.

Im Anschluss an die Veranstaltung stehen Ihnen die Referenten für Fragen zur Verfügung.

Weiter wird es im Foyer einen Informationsstand zum Thema Wohnungseinbruch geben, an dem Ihnen ein Kriminalpolizeilicher Fachberater technische Sicherungen für Häuser und Wohnungen vorstellt.

Zuhörende jeder Altersgruppe sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wann?

Donnerstag, 05.12.2024, 18:30 Uhr – 20:30 Uhr, Einlass ab 17:30 Uhr

Wo?

Maximilian-Kolbe-Haus, Donaustraße 1, 87700 Memmingen

Erfahren Sie mehr und erhalten Sie Tipps, wie Sie sich schützen können!

Kommen Sie am 05.12.2024 vorbei!

(PP Schwaben Süd/West)