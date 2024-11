MINDELHEIM. Am Mittwochmittag kam es zu einem Zimmerbrand in einem Ortsteil von Mindelheim. Ein 14-Jähriger, der sich zu dem Zeitpunkt in dem Zimmer befand, wurde dabei tödlich verletzt. Weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Memmingen hat die Ermittlungen zu dem Brandfall übernommen.

Am Mittwoch, den 27.11.2024, gegen 12:30 Uhr, wurde durch eine 23-jährige Bewohnerin eines Wohnanwesens ein Zimmerbrand mitgeteilt, nachdem diese eine starke Rauchentwicklung im Küchenbereich festgestellt hatte. Im Gebäude würde sich noch ein 14-jähriger Junge befinden. Neben den alarmierten Feuerwehren aus Nassenbeuren und Mindelheim waren auch drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnte das 14-jährige Kind nur noch leblos aus dem Zimmer geborgen werden. Der Notarzt stellte den Tod des 14-Jährigen fest. Die 23-Jährige, die den Brand mitteilte, versuchte noch, den 14-Jährigen zu retten, musste ihre Versuche aber aufgrund der starken Rauchentwicklung aufgeben und das Haus mit ihren beiden Kindern im Alter von zwei und drei Jahren verlassen. Dabei zog sich die 23-Jährige eine Rauchgasvergiftung zu, die in einem Klinikum behandelt wurde. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Auch ein Nachbar und eine Passantin, die ebenfalls als Ersthelfer vor Ort waren, erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Beide wurden noch vor Ort nach Untersuchung durch die anwesenden Rettungskräfte entlassen. Als Brandausbruchstelle konnte das Kinderzimmer lokalisiert werden. Den Feuerwehren war es möglich, den Brand schnell abzulöschen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 50.000 Euro. Die Ermittlungen wurden zunächst durch die Polizeiinspektion Mindelheim und im weiteren Verlauf durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen geführt. Zur Feststellung der bislang unklaren Brandursache wird ein Brandsachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen. (KPI Memmingen)

