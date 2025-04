NABBURG. LKR SCHWANDORF. Bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens sind am Montagmorgen mehrere Tiere verendet. Ein Anwohner wurde bei der Rettung der in den Stallungen befindlichen Tiere leicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar, sodass die Brandermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg abgewartet werden müssen.

Am 14. April, gegen 04:00 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz über den Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in einem Nabburger Ortsteil informiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten zwei im Vollbrand befindliche landwirtschaftliche Gebäude festgestellt werden. Die umliegenden Feuerwehren begonnen unmittelbar mit der Brandbekämpfung und bekamen im Laufe des Einsatzes auch Unterstützung durch das THW Nabburg. Durch den Brand wurde ein Anwohner bei dem Versuch Tiere aus den Stallungen zu retten, leicht verletzt. Durch das Brandgeschehen verendeten insgesamt elf Schweine und eine Ziege, zwei Schweine konnten in Sicherheit gebracht werden. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und wird nun durch die Brandermittler der Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt.