A9/BERG, LKR. HOF. Eine größere Menge Testosteron fanden Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb am Sonntagnachmittag bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Rastanalage Frankenwald West.

Gegen 18 Uhr geriet ein Auto mit polnischer Zulassung in den Fokus der Beamten. Bei der Kontrolle entdeckten die Polizisten bei jedem der drei Insassen Testosteron in einer nicht zulässigen Menge. Alle drei Männer im Alter von 29, 30 und 36 Jahren führten mehr als das Vierfache der erlaubten Menge mit. Gegen sie wird jeweils wegen eines Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz ermittelt. Gegen den 30-Jährigen bestand zusätzlich noch ein Haftbefehl wegen Betruges der Staatsanwaltschaft in Berlin. Nachdem er die Geldstrafe von 2100 Euro bezahlt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.