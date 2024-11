1881. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; drei Personen verletzt – Sendling

Am Dienstag, 26.11.2024, gegen 11:00 Uhr, fuhr ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem VW Pkw von der Plinganserstraße kommend auf die Abfahrt zur Brudermühlstraße.

Zeitgleich fuhr ein Kraftfahrer mit einem Linienbus auf der Brudermühlstraße in Richtung Passauer Straße.

Beim Einfahren des Pkw auf die Brudermühlstraße kollidierte dieser mit dem Linienbus. Als Fahrgäste befanden sich unter anderem eine Kindergartengruppe im Bus.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei fünfjährige Kinder sowie eine 47-Jährige mit Wohnsitz in München leicht verletzt. Alle drei verletzten Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort ambulant versorgt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1882. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt – Bogenhausen

Am Dienstag, 26.11.2024, gegen 18.40 Uhr, fuhr ein 45-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Mazda Pkw auf der Denninger Straße stadteinwärts.

Zeitgleich hielt in entgegengesetzter Richtung ein Linienbus an einer Bushaltestelle am Fahrbahnrand. Hinter dem Linienbus überquerte ein 11-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß die Fahrbahn.

Der Pkw kollidierte mit dem 11-Jährigen. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Eine unbeteiligte Zeugin rief den Polizeinotruf 110. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei, ein Notarzt und der Rettungsdienst zum Unfallort geschickt.

Nach Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Rettungskräfte vor Ort wurde der 11-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden am Pkw beträgt mehrere Tausend Euro.

Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen während der Unfallaufnahme.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1883. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungslage – Unterföhring

Am Dienstag, 26.11.2024, gegen 11:50 Uhr, verständigte eine Mitarbeiterin einer Betreuungseinrichtung den Polizeinotruf 110 und teilte mit, dass ihre Kollegin (42 Jahre mit Wohnsitz in München) von einem Mann bedroht wurde.

Eine hinzugezogene Polizeistreife traf vor Ort auf die 42-Jährige welche angab, dass sie von einem 44-jährigen Bekannten an ihrer Arbeitsstelle zur Herausgabe ihrer Wohnungsschlüssel aufgefordert worden ist. Den Schlüssel hatte sie ihm daraufhin ausgehändigt.

Weiter teilte die 42-Jährige mit, dass der 44-Jährige möglicherweise im Besitz einer Schusswaffe sei. Bei einer anschließenden Wohnungsnachschau konnte der 44-Jährige in der Wohnung der 42-Jährigen angetroffen und festgenommen werden. Eine Schusswaffe wurde bei der Durchsuchung der Wohnung nicht aufgefunden.

Der 44-Jährige wurde anschließend aufgrund Fremdgefährdung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Das Kommissariat 22 (Bedrohung) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1884. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; zwei Personen verletzt – Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Am Mittwoch, 27.11.2024, gegen 06:40 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Fiat Pkw auf der Miesbacher Straße in Richtung Höhenkirchen-Siegertsbrunn. An der Einmündung zur Staatsstraße 2078 bog er in diese nach links ab.

Zeitgleich fuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Rosenheim mit einem Audi Pkw auf der Staatsstraße 2078 stadtauswärts.

Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw, wobei der Fiat sofort in Brand geriet.

Der 56-Jährige konnte den 60-Jährigen aus dem brennenden Pkw befreien. Beide verletzte Personen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der brennende Pkw konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Bereich um die Unfallörtlichkeit komplett gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.