Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

STADT UND LANDKREIS ASCHAFFENBURG. Von Freitag bis Montag ist es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser gekommen. Dabei haben die Täter, die unerkannt flüchteten, Bargeld und Schmuck erbeutet. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Einfamilienhaus in Großwallstadt

Am Montag, zwischen 15:30 Uhr und 19:35 Uhr, nutzte ein Unbekannter die Abwesenheit von Bewohnern und verschaffte sich dem Sachstand nach über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kettelerstraße. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe entwendet.

Wohnhäuser in Aschaffenburg angegangen

Im Zeitraum zwischen Freitag, 15:00 Uhr, und Montag, 12:40 Uhr, wurde in ein Wohnhaus in der Straße "Auf der Senne" eingebrochen. Hier stieg ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster ein und durchwühlte die Räume nach Wertgegenständen. Die Beutehöhe ist in diesem Fall noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Ziel eines Einbrechers war am Montag auch ein Einfamilienhaus in der Wilhelmstraße, wo der Unbekannte zwischen 15:30 Uhr und 19:00 Uhr gewaltsam ein Fenster öffnete. In diesem Fall erbeutete der Täter Bargeld und Schmuck in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages.

In allen drei Fällen hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte in Großwallstadt und Aschaffenburg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Alleinbeteiligter Unfall an Autobahnabfahrt - Fahrer ohne Führerschein

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagvormittag ist ein Mercedes auf der A3 aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

Der 21-Jährige war mit seinem 24-jährigen Beifahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Als er bei Weibersbrunn die Abfahrt nahm, war der Mann für die Straßenverhältnisse offensichtlich zu schnell unterwegs und ist mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Das Auto ist schließlich auf der angrenzenden Freifläche zum Stehen gekommen. Der Fahrer selbst ist unverletzt geblieben. Der 24-jährige Mitfahrer erlitt leichte Prellungen.

An dem Mercedes ist Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach mussten bei der Unfallaufnahmen leider feststellen, dass der 21-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / SCHWEINHEIM. Im Laufe des Wochenendes wurden an der Tuchbleiche und in der Matthäusstraße mehrere Gebäude mit dem selben Schriftzug besprüht. Es handelte sich hierbei um Schmierereien mit Bezug zu Sportvereinen.

GROßOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, wurde aus einem am Ostring geparkten Transporter Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ERLENBACH A. MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Montag, gegen 12:00 Uhr, wurde im REWE-Markt in der Berliner Straße eine Umhängetasche entwendet. Diese befand sich an einem Stuhl in der dortigen Bäckerei.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.