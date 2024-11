FÜRTH. (1191) Am Freitagnachmittag (22.11.2024) ereignete sich ein Raubdelikt in einem Supermarkt im Fürther Stadtteil Hardhöhe. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 17:40 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Filiale eines Supermarkts in der Würzburger Straße / Ecke Siemensstraße. In einem günstigen Augenblick schubste er die Kassiererin von der Kasse weg, bemächtigte sich mehrerer Hundert Euro Bargeld und flüchtete die Würzburger Straße in stadtauswärtiger Richtung. Personen kamen nicht zu Schaden.

Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann nicht mehr angetroffen werden. Dieser wird wie folgt beschrieben:

Junger Mann, circa 170 cm – 175 cm groß, schlanke Statur, war mit einer braunen Cargohose, einem braunen Kapuzenpollover und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem trug der Mann eine schwarze Gesichtsmaske.

Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Mann vor oder nach der Tat wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold