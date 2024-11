BESSENBACH, OT STRASSBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Polizei ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg weiterhin zu dem tödlichen Verkehrsunfall vom 09. November. Der Geschehensablauf wird dabei auch unter Einbindung eines Sachverständigen rekonstruiert. Ein zunächst gesuchter Zeuge hat sich inzwischen bei den Unfallermittlern gemeldet.

Geschehen am 9. November

Gegen 23:00 Uhr war es in der Würzburger Straße zu einem Unfall zwischen einem Kraftrad, das in Richtung Haibach unterwegs war, und einem Fußgänger gekommen. Am Steuer des Kraftrades saß ein 21-jähriger Mann. Der 46-jährige Fußgänger befand sich aus bislang noch nicht abschließend geklärten Gründen auf der Fahrbahn. Im Weiteren ist es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten gekommen, infolgedessen der 46-Jährige tödlich verletzt wurde. Auch der Motorradfahrer trug Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bisherige und weitere Ermittlungen

Die Unfallermittler der Polizeiinspektion Aschaffenburg sind seither mit den Untersuchungen zu dem Geschehensablauf betraut. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hat hierzu auch einen Sachverständigen zur Rekonstruktion der Abläufe beauftragt.

Dem Sachstand nach ist die Unfallursache nach wie vor unklar. Zeugen hatten von einer hohen Geschwindigkeit des Motorades berichtet. Die Ermittler müssen nun die bisherigen Erkenntnisse und die noch ausstehenden Untersuchungsergebnisse, insbesondere das noch ausstehenden Sachverständigengutachten, in Einklang bringen. Die Unfallermittlungen dauern somit an.

Die bisherige Meldung, der Verstorbene habe sich auf der Fahrbahn befunden, um den Motoradfahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit zu konfrontieren, basiert auf Mutmaßungen erster Befragungen. Dies ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen und noch nicht abschließend geklärt.

Gesuchter Motorradfahrer meldet sich

Der zunächst gesuchte Fahrer eines Kraftrades, der nach dem Unfall auch an dem Ort des Geschehens war, hat sich inzwischen bei der Polizei gemeldet. Dem Sachstand nach war der Mann nicht an dem direkten Unfallgeschehen beteiligt.