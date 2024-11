HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Ein 47-Jähriger hat am Mittwochmittag mit seinem Auto zunächst einen Verkehrsunfall verursacht. Im weiteren Verlauf griff der alkoholisierte Fahrer zwei Polizeibeamte körperlich an und verletzte diese. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt wegen mehrerer Delikte und sucht nach möglichen Tatzeugen.

Beim Rangieren Auto angefahren - Verursacher alkoholisiert

Dem Sachstand nach rangierte der 47-Jährige gegen 12:15 Uhr mit seinem Mercedes in der Hofeinfahrt eines Anwesens in der Martin-Wilhelm-Straße und fuhr dabei rückwärts gegen einen fahrenden Suzuki. Die 64-Jährige am Steuer des Suzuki wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wählte in der Folge den Polizeinotruf. Eine medizinische Behandlung der Frau war nicht nötig.

Der Verursacher begab sich nach dem Unfall in seine Wohnung und wartete dort auf die Polizei. Nachdem Beamte der Polizei Würzburg-Land an der Tür klingelten, öffnete der stark alkoholisierte 47-Jährige die Tür. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte die erhebliche Alkoholisierung des Mannes. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme bei dem Mann an und stellten dessen Fahrzeugschlüssel sicher.

Widerstandshandlungen auf Fahrt zur Dienststelle - Zwei Beamte verletzt

Im weiteren Verlauf wurde der 47-Jährige zur Dienststelle gefahren. Hierbei verhielt sich der Mann derart aggressiv, dass die Beamten gegen 12:40 Uhr ihre Fahrt auf der Bundesstraße 8, etwa auf Höhe der Einmündung Hexenbruchweg, unterbrechen und auf der Fahrbahn anhalten mussten.

Es war den Beamten nicht möglich die Situation verbal zu beruhigen. Der Mann griff einen der Beamten unvermittelt an und verletzte diesen mit einem Faustschlag im Gesicht. Auch der zweite Beamte wurde im Zuge der folgenden massiven Widerstandshandlungen des Mannes verletzt. Nachdem weitere Streifen zur Unterstützung hinzukamen, konnte der Angreifer unter Kontrolle gebracht und ihm Handschellen angelegt werden. Im Anschluss wurde er zur Dienststelle gebracht, wo er sich dann noch die Blutentnahme gefallen lassen musste.

Die zwei leichtverletzten Polizeibeamten mussten vorzeitig ihren Dienst beenden.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet - Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land ermittelt nun wegen mehrerer Straftaten gegen den 47-Jährigen aus dem Landkreis Würzburg. Diesem werden unter anderem Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.

Die Polizei Würzburg-Land hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall auf der Bundesstraße 8 beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. Tel. 0931/457-1630 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.