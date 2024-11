BAMBERG. Am Mittwochnachmittag gelangten Diebe durch einen Trick in die Wohnung einer Seniorin und stahlen Schmuck und Bargeld. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Um 15 Uhr klingelte ein Mann an der Tür der 86-Jährigen und gab sich als Handwerker der Stadtwerke aus, der die Wasserleitungen überprüfen müsse. So gelangte er in die Wohnung der Dame und verwickelte sie dort in ein Gespräch. In der Zwischenzeit schlich sich offenbar ein weiterer unbekannter Täter durch die offene Tür in die Wohnung und stahl Schmuck und Bargeld im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Als der Dame das Fehlen ihrer Wertsachen auffiel, waren die Täter bereits über alle Berge.

Der angebliche Handwerker wird wie folgt beschrieben:

etwa 185 Zentimeter groß

schlank

zirka 35 Jahre alt

leicht gebräunte Haut

dunkles Haar

gepflegtes Äußeres

trug dunkle Arbeitskleidung

sprach hochdeutsch

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.