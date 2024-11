1826. Terminhinweis: Aktionstag der Arbeitsgemeinschaft Münchner Fachstellen – Bogenhausen

Am Mittwoch, 20.11.2024, von 14:00 bis 18:00 Uhr, findet der Aktionstag der Arbeitsgemeinschaft Münchner Fachstellen zum Tag der Kinderrechte in der Münchner Stadtbibliothek am Rosenkavalierplatz 16, 81925 München, statt.

Kinder vor sexualisierter Gewalt schützen – das schaffen wir nur gemeinsam!

Darauf möchte die Arbeitsgemeinschaft Münchner Fachstellen am internationalen Tag der Kinderrechte besonders hinweisen. Mit einem Aktionstag unter dem Motto „Schieb die Verantwortung nicht weg“ bietet die Arbeitsgemeinschaft einen Einblick in die Aufgabengebiete der einzelnen beteiligten Stellen, sowie Mitmach-Stationen für Eltern, Kinder und Interessierte.

In der Arbeitsgemeinschaft sind AMYNA, IMMA Beratungsstelle, Stadtjugendamt, KIBS, Kinderschutz-Zentrum, Kommissariat 105 und Wildwasser München zusammengeschlossen.

Diese Fachstellen beraten Kinder, Jugendliche, Fachkräfte, Eltern und alle anderen interessierten Erwachsenen, wenn es um sexuelle Grenzverletzungen und Gewalt sowie Prävention geht.