SCHONDRA, LKR. BAD KISSINGEN. Ein Dentallabor war das Ziel von bislang unbekannten Tätern, die sich gewaltsam Zutritt verschafft und mehrere Spezialwerkzeuge entwendet haben. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen.

Donnerstagnacht in der Zeit von 01:45 Uhr bis 04:25 Uhr brachen Unbekannte in ein Dentallabor in der Straße "Im Märzgrund" ein und entwendeten mehrere Spezialgeräte mit einem Wert von mehreren 10.000 Euro. Die Täter entkamen dem Sachstand nach über einen angrenzenden Feldweg.

Die Polizei Bad Brückenau hat die Ermittlungen nach Rücksprache mit der Kriminalpolizei Schweinfurt vor Ort übernommen und Spuren gesichert.

Zeugen, die Hinweise geben oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu wenden.