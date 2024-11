Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

COLLENBERG, OT FECHENBACH, LKR. MILTENBERG. Unbekannte haben am Dienstag die Abwesenheit von Hausbesitzern genutzt, um in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Täter entwendeten Bargeld und entkamen mit der Beute unerkannt. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Straße "Galgenäcker" am Dienstag zwischen 16:15 Uhr und 19:30 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich über eine Türe gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen und entwendete Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Wer in dem fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Alzenau

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, kam es im Begegnungsverkehr auf der Staatsstraße 2443 zwischen Rückersbach und Hörstein zu einer Spiegelberührung. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines blauen Skoda beschädigt. Der Fahrer eines grauen Fahrzeugs setzte seine Fahrt ohne anhalten fort.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

MÖMLINGEN, LKR. MILTENBERG. Am Montag wurde einer 34-Jährigen ihr schwarzer Geldbeutel der Marke "Guess" in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße entwendet. Der Geldbeutel befand sich in der linken Jackentasche. Der Diebstahl mit unbekanntem Täter muss sich zwischen 11:15 Uhr und 11:25 Uhr zugetragen haben.

OBERNBURG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 14:00 Uhr und Montag, 14:00 Uhr, wurde die hintere linke Fahrzeugtüre eines grauen VW T-ROC zerkratzt. Das Fahrzeug parkte in der Straße "Am Tiefental".

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.