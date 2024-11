NÜRNBERG. (1150) Am Freitagabend (08.11.2024) belästigte ein Mann ein jugendliches Mädchen in einem Linienbus im Nürnberger Stadtgebiet. Der 22-jährige Tatverdächtige konnte kurz nach der Tat festgenommen werden.



Die 15-Jährige betrat gegen 19:00 Uhr am Nürnberger Bahnhofsplatz einen Linienbus um in den Nürnberger Osten zu fahren. In dem Bus sprach sie ein zunächst unbekannter Mann an, welcher sich neben sie setzte. Dort begann der Unbekannte das Mädchen gegen ihren Willen zu küssen und unsittlich zu berühren.

Als das Mädchen den Bus verlassen hatte, verständigte sie Bekannte, welche die Polizei über den Vorfall in Kenntnis setzten. Eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost konnte den 22-jährigen Tatverdächtigen noch in der Nähe der Bushaltestelle antreffen und vorläufig festnehmen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold