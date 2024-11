GÜNZBURG. Seit dem 23.10.2024 wurde eine 49-jährige Frau vermisst, die sich zuletzt im Klinikum aufgehalten hatte. Am Freitagvormittag, den 08.11.2024, fand die Polizei die Frau in einem Waldgebiet in Günzburg tot auf.

Heute Vormittag fand ein Diensthundeführer mit seinem Polizeisuchhund im Rahmen der Absuche eines Waldgebietes in Günzburg eine leblose weibliche Person auf. Die Beamten identifizierten sie nun als die zuletzt vermisst gemeldete 49-Jährige. Die Polizei hatte eine Vermisstenfahndung nach der Frau veröffentlicht. Die Todesursache ist bislang noch unklar. Derzeit liegen der Polizei keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten – insbesondere das veröffentlichte Bild der Person im Rahmen der Vermisstenfahndung – zu löschen! Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).