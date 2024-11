STEIN. (1140) Am Montag (28.10.2024) vergangener Woche wurde ein Pkw Audi in einem Parkhaus in Stein von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Stein wegen Unfallflucht.



Die Fahrerin (50) hatte ihren Audi A 3 um 08:30 Uhr im Parkhaus eines Einkaufszentrums an der Deutenbacher Straße abgestellt. Als sie um 18:40 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, war der vordere rechte Kotflügel stark beschädigt. Von dem Verursacher fehlte jede Spur. Ersten Schätzungen zufolge wird der Sachschaden auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Stein nahm den Verkehrsunfall auf und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 967824-0 zu melden.



Erstellt durch: Robert Sandmann / mc