HAMMELBURG, LKR. BAD KISSINGEN. Nach einer Streitigkeit mit Passanten und Widerstand gegen Polizeibeamte wurde ein 38-Jähriger einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Am Samstagabend gegen 23:30 Uhr kam es zu einer Streitigkeit zwischen Besuchern eines örtlichen Lokals in der Weihertorstraße, in deren Verlauf der 38-jährige Tatverdächtige eine Person auch mit einem Messer bedroht haben soll.

Durch die hinzugerufene Hammelburger Polizei konnte der Mann aus dem Stadtgebiet Hammelburg kurze Zeit später in der Straße "Am Langen Graben" festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Auf Grund des durch Zeugen mitgeteilten Tathergangs wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt eine Blutentnahme angeordnet. Ein freiwilliger Alkoholvortest bescheinigte dem Hammelburger bereits eine deutliche Alkoholisierung.

Die Blutentnahme musste schlussendlich durch die Polizeibeamten mit Zwang durchgesetzt werden, da der Tatverdächtige sich durch Tritte gegen die Polizisten wehrte. Über den gesamten Zeitraum beleidigte und bedrohte er die Beamten massiv.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ aufgrund des festgestellten Tatgeschehens einen Untersuchungshaftbefehl und der 38-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.