2443 – Handyaufladung eskaliert

Innenstadt – Am Donnerstag (31.10.2024) randalierte ein 40-Jähriger in einem Cafe.

Gegen 14.00 Uhr betrat der Mann ein Cafe in der Bahnhofstraße und wollte dort sein Handy mit einem Guthaben aufladen lassen. Nachdem einer der Mitarbeiter dem 40-Jährigen vermeintlich ein falsches Guthaben aufgeladen hatte, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Während des Streitgesprächs wurde der 40-Jährige zunehmend aggressiver, beleidigte die anwesenden Gäste und Mitarbeiter und bewarf einen Mitarbeiter mit einem Schlüssel.

Der 40-Jährige muss nun. u.a. mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen.

2444 – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Innenstadt – Ende der Woche flüchtete ein bislang Unbekannter, nachdem er einen Verkehrsunfall verursachte.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (31.10./01.11.2024) fuhr ein bislang Unbekannter frontal gegen einen Mercedes Vito, der Pkw parkte in der Brückenstraße am rechten Fahrbahnrand. Durch den Zusammenstoß wurde die Frontscheibe, sowie die Motorhaube und Stoßstange beschädigt. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 zu melden.

2445 – Flüchtiger Ladendieb gefasst

Haunstetten – Am Donnerstag (31.10.2024) führte ein Ladendiebstahl zwischenzeitlich zu Aufregung. Die Polizei nahm schließlich einen 23-Jährigen fest.

Gegen 16.00 Uhr fiel Mitarbeitern eines Bekleidungsgeschäfts in Haunstetten ein Mann auf, dieser mit mehreren Waren und ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Nachdem einer der Mitarbeiter den Ladendieb stellen wollte, ergriff er die Flucht. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung konnte ein 23-Jähriger durch Einsatzkräfte festgenommen werden.

Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen Diebstahl ermittelt.

2446 – Brennende Müllcontainer

Kriegshaber – Am Donnerstag (31.10.2024) meldeten mehrere Zeugen zwei brennende Müllcontainer in der Carl-Schurz-Straße.

Im Bereich des Mülltonnenstellplatzes fingen gegen 23.00 Uhr zwei Müllcontainer an zu brennen. Diese waren mit Restmüll befüllt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ursache ist bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Bereichs.

2447 – Polizei stoppt Raser

Lechhausen – Am Samstag (02.11.2024) unterband eine Polizeistreife eine rasante Fahrt in der Neuburger Straße.

Gegen 14.00 Uhr beobachteten die Beamten ein Auto in der Neuburger Straße, dass aufgrund seiner Fahrweise beim Fahrstreifenwechsel einen weiteren Autofahrer gefährdete. Es kam fast zu einem Unfall.

Anschließend setzte der Audi seine Fahrt fort. Dabei kam es weiterhin zu einigen riskanten Fahrmanövern. Die Beamten stoppten schlussendlich den Autofahrer im Bereich der Neuburger Straße / Mühlhauser Straße.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachtes eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 27-jährigen Autofahrer. Personen, die Hinweise geben können oder durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

2448 – Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Innenstadt – Am Freitag (01.11.2024) war ein 22-jähriger Pkw-Fahrer alkoholisiert in der Provinostraße unterwegs.

Gegen 01.00 Uhr wurde bei einem 22-Jährigen eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,2 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle.

Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Innenstadt – Am Samstag (02.11.2024) war ein 40-jähriger E-Scooter-Fahrer alkoholisiert in der Pferseer Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr war der 40-Jährige auf dem Gehweg unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt.

Den 40-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.