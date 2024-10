2434 – Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Donauwörther Straße.

In der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren Mercedes auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in dieser Zeit den Mercedes und entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro an der Stoßstange.

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Ulmer Straße.

In der Zeit von 06.30 Uhr bis 08.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Mercedes auf einem Parkplatz eines Cafés. Anschließend entfernte sich der bislang unbekannte Autofahrer offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Pfersee – Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Pröllstraße.

In der Zeit von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren VW am Fahrbahnrand. Hierbei beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer den Außenspiegel des VWs. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

2435 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Kriegshaber – Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) war ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in der Deutschenbaurstraße unterwegs und versuchte sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Gegen 22.15 Uhr sollte bei dem Mann eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt werden. Der 18-Jährige ignorierte jedoch die Anhaltesignale der Polizeibeamten. Er flüchtete zunächst mit seinem E-Scooter und anschließend zu Fuß. Die Polizeibeamten stoppten den 18-Jährigen wenig später im Nahbereich und kontrollierten ihn. Ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 18-Jährigen.

2436 – Ladendieb in Haft

-------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------------------------

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) entwendete ein 61-Jähriger mehrere Waren in einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Der 61-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 09.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter den 61-Jährigen, wie er den Laden verließ, ohne die Ware in seinem Rucksack zu bezahlen. Anschließend stoppte der Mitarbeiter den Mann und verständigte die Polizei. Der Warenwert lag im niedrigen dreistelligen Bereich.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 61-Jährige gestern einem Richter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls gegen den 61-Jährigen.

2437 – Polizei ermittelt wegen Fahrraddiebstahls

Hochfeld – Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Von-Parseval-Straße.

In der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein schwarzes Fahrrad der Marke KTM, das an einem Fahrradständer versperrt war. Hierbei entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2438 – Polizei zieht Auto aus dem Verkehr

Hochzoll – Am Mittwochen (30.10.2024) fuhr ein 21-jähriger Autofahrer mit zu hellen Scheinwerferlampen auf der Oberländer Straße.

Gegen 20.40 Uhr fiel einer Polizeistreife das Auto des 21-Jährigen auf, da die Scheinwerfer heller als üblich waren und den Gegenverkehr blendeten. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle fanden die Beamten unzulässige LED – Lampen in den Scheinwerfern. Außerdem waren die Scheinwerfer mit Abdeckungen versehen.

Diese technischen Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, weshalb die Beamten die Weiterfahrt unterbanden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrszulassungsverordnung gegen den 21-Jährigen.

2439 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Hochfeld - Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) fuhr ein 36-jährger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen auf der Von-Richthofen-Straße.

Gegen 17.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 36-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein freiwilliger Drogenschnelltest war positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten seine Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

2440 – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (29.10.2024), 16.10 Uhr bis Mittwoch (30.10.2024), 08.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Aspernstraße. Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Ersten Schätzungen zur Folge entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.