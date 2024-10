Ladendiebstahl - Tätergruppe festgenommen

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem Mitarbeiter einer Drogerie am Montagnachmittag drei Ladendiebe bemerkt hatten, verständigten sie die Polizei Aschaffenburg. Die Beamten konnten die Verdächtigen festnehmen und weiteres Diebesgut auffinden.

Zügige Mitteilung - Schnelle Festnahme

Gegen 16:30 Uhr wurde die Kassiererin in dem Geschäft in der Josef-Roth-Straße auf zwei Frauen und einen Mann aufmerksam, die beim Verlassen des Ladens einen Diebstahlalarm ausgelöst hatten. Die mutmaßlichen Ladendiebe flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Würzburger Straße.

Die Polizei Aschaffenburg wurde umgehend von der Zeugin verständigt. Streifen konnten die Tatverdächtigen in der Folge noch in der Industriestraße festnehmen. Bei einer der beiden Frauen fanden die Beamten diverse Kosmetika aus dem Drogeriemarkt. Die Festgenommene hatte das Diebesgut in einer eigens dafür präparierten Tasche, die offensichtlich ein Auslösen des Alarms hätte verhindern sollen.

Weiteren Beteiligten ermittelt - Mehr Beute aufgefunden

Die Polizisten konnten im Zuge der ersten Ermittlungen neben den drei bereits Festgenommenen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren noch einen 22-Jährigen antreffen, der auf die anderen drei Personen in einem Pkw gewartet hatte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs sind die Beamten auf noch mehr mutmaßliches Diebesgut verschiedener Geschäfte gestoßen. Auch der Fahrer wurde folglich vorläufig festgenommen.

Der Gesamtbeuteschaden beläuft sich auf einen Wert von über 600 Euro. Die vier Tatverdächtigen konnten erst nach Abschluss der nötigen polizeilichen Maßnahmen wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden. Die Ermittlungen, insbesondere zu den weiter bestohlenen Läden, dauern unterdessen an.

Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde in der kurzen Zeit zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr ein in der Siemensstraße geparkter Mercedes bei einer Unfallflucht beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass der Pkw von einem davorstehenden und dann rangierenden Lkw angefahren und sogar einige Meter zurückgeschoben wurde, bevor der Verursacher geflüchtet ist.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.