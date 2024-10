EGLING/ISARAUEN, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Sonntagnachmittag, 27. Oktober 2024, ereignete sich gegen 15.00 Uhr auf dem Fahrradweg an der Staatsstraße 2070, nahe der Marienbrücke über der Isar bei Wolfratshausen, ein folgenschwerer Fahrradverkehrsunfall. Der hierbei schwer verletzte 78-jährige Pedelecfahrer erlag im Klinikum seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Ein 78-jähriger Wolfratshauser befuhr mit seinem Pedelec den Fahrradweg von Egling kommend in Richtung Wolfratshausen. Dem Radler kamen nach ersten Erkenntnissen zwei Rennradfahrer aus München entgegen.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei Wolfratshausen kam es im Begegnungsverkehr zu einem Sturzgeschehen.

Dabei wurde der Pedelec-Fahrer unter anderem am Kopf schwer verletzt. Ein Schutzhelm wurde durch den Schwerverletzten nicht getragen.

Der Schwerverletzte wurde durch Kräfte eines Rettungswagens sowie einem hinzugezogenen Rettungshubschrauber medizinisch versorgt und in eine umliegende Klinik verlegt.

Der 78-Jährige erlag im Laufe des 28. Oktober 2024 im Klinikum seinen schweren Verletzungen.

Die beiden Rennradfahrer blieben unverletzt.

Für die Klärung des Unfallgeschehens wurde durch die Staatsanwaltschaft München II ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet.

Die Polizeiinspektion Wolfratshausen übernahm nun die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Zeugen, welche Hinweise zum Verkehrsunfall bzw. zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Rufnummer 08171 / 4211-0 zu melden.