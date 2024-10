RATTENBERG, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Samstagmittag (26.10.2024) haben sich bislang zwei unbekannte Männer gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft und eine 42-jährige Frau überfallen. Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Samstag gegen 13.10 Uhr sollen sich zwei unbekannte Männer gewaltsam Zutritt zu der Wohnung der 42-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus verschafft haben. Die Frau wurde körperlich angegangen und festgehalten, während die Wohnung nach Wertsachen durchsucht wurde. Als die Männer versuchten die 42-Jährige zu fesseln, machte sie durch lautes Rufen auf sich aufmerksam, woraufhin die zwei Männer von ihr abließen und unerkannt aus dem Haus liefen. Die 42-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Durch die Polizeiinspektion Bogen unter Beteiligung der umliegenden Dienststellen wurde mit einer groß angelegten Fahndung nach den flüchtigen Tätern gesucht. Die Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen dunkelblauer BMW Touring mit dem Teilkennzeichen „VER“, der möglicherweise mit dem Überfall in Zusammenhang stehen könnte. Zwei weitere Zeugen haben das Fahrzeug an der Einmündung der Straße „Auf der Rast“ zur „Hauptstraße“ beobachtet. Im Fahrzeug wartete eine männliche Person. Als zwei weitere Männer zustiegen, entfernte sich der Pkw in Richtung Grün.

Die bislang unbekannten Männer können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Ca. 30 Jahre alt

Etwa 175 cm groß

Zierliche Statur

Maskiert und dunkle Hautfarbe

Bekleidung: dunkler Trainingsanzug mit Kapuze auf dem Kopf, dunkle Handschuhe

Sprache: gebrochenes Deutsch

Täter 2:

Ca. 30 Jahre alt

Etwa 175 cm groß

Korpulente Statur

Dunkle Hautfarbe mit Schal vor dem Gesicht

Bekleidung: heller Trainingsanzug mit Kapuze auf dem Kopf

Zeugenaufruf

Personen, die Hinweise zu den verdächtigen Personen und/oder auch zu dem Fahrzeug, geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09421/868-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 28.10.2024, 15.30 Uhr