2341 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pfersee – Am gestrigen Sonntag (20.10.2024) war eine 31-jähriger Autofahrerin unter dem Einfluss von Alkohol in der Förbelstraße unterwegs. Die 31-Jährige fuhr in ein geparktes Auto.

Gegen 20.40 Uhr fuhr die 31-jährige Autofahrerin in der Förbelstraße stadteinwärts. In der Kurve touchierte die Frau ein geparktes Auto. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme bei der Frau. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 31-jährige Frau.

2342 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinwirkung

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (20.10.2024) fuhr ein 29-jährger Autofahrer unter dem Einfluss von Rauschgift in der Bürgermeister-Wegele-Straße.

Gegen 13.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 29-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest war positiv auf Cannabis und Amphetamin. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten seine Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

2343 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Lechhausen – Am Sonntag (20.10.2024) touchierte ein bislang unbekannter Täter einen grauen Tesla eines 35-jährigen Mannes in der Tauroggener Straße. Der unbekannte Täter fuhr offenbar weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Gegen 12.15 Uhr stellte der 35-Jährige seinen Tesla am rechten Fahrbahnrand ab. Als er gegen 14.15 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am Kotflügel fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2344 – Polizei kontrolliert Mann mit Rauschgift und Haftbefehl

Innenstadt – Am Samstag (19.10.2024) stellten Polizeibeamte bei einer Kontrolle eines 30-jährigen Mannes in der Ulmer Straße Rauschgift sicher. Zudem wurde der Mann wegen eines Haftbefehls gesucht.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 30-Jährigen im Rahmen eines anderen Polizeieinsatzes. Bei der Kontrolle fanden die Beamten mehrere Tabletten und eine geringe Menge an Cannabis. Die Polizeibeamten stellten das Rauschgift sicher.

Zudem stellte die Polizeistreife fest, dass der Mann aufgrund eines Haftbefehls gesucht wurde. Die Beamten nahmen den 30-Jährigen fest und brachten ihn in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und dem Arzneimittelgesetz gegen den 30-jährigen Mann.

2345 – Polizei kontrolliert Autofahrer mit gefälschtem Führerschein

Haunstetten/Siebenbrunn – Am vergangenen Samstag (19.10.2024) fuhr ein 29-jähriger Autofahrer mit einem gefälschten Führerschein in der Postillionstraße.

Gegen 17.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 29-Jährigen, da er zu schnell fuhr. Bei der Kontrolle übergab der Mann den Polizeibeamten einen offenbar gefälschten Führerschein. Die Beamten stellten das Dokument sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 29-jährigen Mann.

2346 - Sachbeschädigung durch Graffiti

Spickel/Herrenbach - Im Zeitraum von Samstag (19.10.2024), 22.00 Uhr bis Sonntag (20.10.2024), 00.00 Uhr sprühten ein oder mehrere unbekannte Täter Graffitis.

Der oder die unbekannten Täter gingen im Bereich Waldfriedenstraße, dem Ablaßweg, der Hornungstraße und dem Kirchenweg mehrere Autos, Schautafeln, Briefkästen, Klingelschilder und Garagentore an. Dabei sprühten sie Buchstaben, ohne erkennbaren Zusammenhang.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2.600 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821323-2710 entgegen.

2347 - Nach Belästigung Widerstand geleistet

Innenstadt - Am vergangenen Freitag (18.10.2024) belästigte ein 24-jähriger Fahrgast eine 58-jährige Taxifahrerin und forderte sie zu sexuellen Handlungen auf.

Die Taxifahrerin fuhr den 24-Jährigen von München nach Augsburg. Gegen 19.20 Uhr forderte der Mann sexuelle Handlungen von der 58-Jährigen und fasste sich selbst in den Schritt. Der Fahrgast wurde aggressiv, weshalb die 58-Jährige das Taxi in der Riedinger Straße verließ und die Polizei verständigte.

Auch gegenüber der Polizeistreife verhielt sich der Mann aggressiv. Die Beamten verbrachten den 24-Jährigen in den Polizeiarrest. Dabei beleidigte er die Polizeistreife und leistete Widerstand.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und sexueller Belästigung gegen den 24-jährigen Taxifahrgast.

2348 - Mülltonnenbrand

Oberhausen - Am Sonntag (20.10.2024) geriet eine Mülltonne in der Billerstraße in Brand. Die Polizei geht derzeit von keiner vorsätzlichen Brandlegung aus.

Gegen 06.45 Uhr wurden Passanten auf eine brennende Papiermülltonne aufmerksam und alarmierten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Derzeit werden keine strafrechtlichen Ermittlungen geführt.

2349 - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Lechhausen - Zwischen Samstag (19.10.2024), 20.00 Uhr, und Sonntag (20.10.2024), 14.30 Uhr, wurden vier Fahrzeuge durch einen bislang unbekannten Täter in der Robert-Bosch-Straße beschädigt.

Ersten Schätzungen zufolge entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 – 2310 entgegen.

2350 - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Oberhausen - Am Sonntag (20.10.2024) wurde ein 21-Jähriger vermeintlich von mehreren bislang unbekannten Tätern vor einer Bar in der Donauwörther Straße körperlich angegriffen und dabei leicht verletzt.

Gegen 06.30 Uhr wurde der 21-Jährige durch einen Zeugen verletzt auf der Straße liegend aufgefunden. Die unbekannten Täter entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Der Zeuge alarmierte den Notruf.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Zeugenhinweise zu dem Vorfall unter der 0821/323 – 2510 entgegen.