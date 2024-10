1682. Einbruch in ein Haus – Solln

Am Freitag, 18.10.2024, zwischen 19:00 Uhr und 22:15 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in ein Haus einbrechen, indem sie ein Fenster auf der Rückseite gewaltsam öffneten. Im Haus durchsuchten sie ein Zimmer. Danach verließen sie wieder unerkannt den Tatort.

Als eine Bewohnerin des Hauses den Einbruch bemerkte, alarmierte sie sofort den Polizeinotruf 110. Mehrere Streifen wurden zur Einsatzörtlichkeit geschickt und es wurden Fahndungsmaßnahmen aufgenommen. Diese brachten keine Hinweise auf die Täter. Vor Ort wurden von der Münchner Kriminalpolizei intensive Spurensicherungsarbeiten durchgeführt. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Situationen im Bereich Oskar-Coester-Weg, Voltzweg und Ludwig-Werder-Weg oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1683. Verkehrsunfall; Radfahrerin wird verletzt – Neuhausen

Am Freitag, 18.10.2024, gegen 16:20 Uhr, fuhr eine 58-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Leonrodstraße. Dort geriet sie nach den ersten Ermittlungen der Polizei mit dem Vorderreifen des Fahrrads in die dortigen Straßenbahngleise. Dadurch stürzte sie.

Bei dem Unfall wurde sie verletzt (u. a. mit Kopfverletzungen). Zeugen, die den Unfall mitbekamen, alarmierten sofort den Notruf der Feuerwehr 112. Daraufhin wurden Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und auch der Polizei zur Unfallörtlichkeit geschickt. Die 58-Jährige musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden und danach wurde sie zu weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1684. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec; Pedelec-Fahrer wird verletzt – Haar

Am Samstag, 19.10.2024, gegen 09:00 Uhr, fuhr ein 32-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pedelec auf der Bahnhofstraße in Haar. Dort parkte zur gleichen Zeit ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg einen VW-Pkw in einer dortigen Parkbucht. Der 33-Jährige öffnete die Tür des Fahrzeugs und daraufhin stieß der 32-Jährige mit dem Pedelec gegen die offen stehende Tür.

Der 32-Jährige, der bei dem Unfall keinen Fahrradhelm trug, hatte danach den Eindruck, dass er bei dem Zusammenstoß nicht verletzt wurde. Er fuhr danach wieder mit dem Pedelec weiter. Nach ca. einer halben Stunde bemerkte er zu Hause, dass er aus einem Ohr blutete und er möglicherweise ein Schädel-Hirn-Trauma hatte. Deshalb wurde der Rettungsdienst verständigt, der ihn danach wegen mehrerer Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachte.

Die Polizei wurde ebenfalls alarmiert und Beamte der Polizeiinspektion 27 (Haar) konnten den 33-jährigen Pkw-Fahrer noch in der Nähe der Unfallörtlichkeit antreffen. Der Unfall wurde aufgenommen und der 33-Jährige wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Hinweise der Münchner Verkehrspolizei:

1. Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

Dazu appelliert die Münchner Polizei an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich stets vorausschauend, umsichtig und vorsichtig im Straßenverkehr zu verhalten und gegenseitig Rücksicht, insbesondere auf die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, zu nehmen.

2. Die Münchner Polizei bittet alle Autofahrerinnen und Autofahrer, daran zu denken, dass sie nach dem Einparken und vor dem Öffnen der Fahrzeugtüren auf den Straßenverkehr und insbesondere auf heranfahrende Fahrradfahrende achten. Durch das plötzliche Öffnen von Fahrzeugtüren kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen für anderer Verkehrsteilnehmer.

Auch der sog. Holländer-Griff, ein Öffnen der Tür mit der rechten Hand, wodurch der Oberkörper nach links gedreht wird und ein automatischer Schulterblick erfolgt, kann in solchen Situationen sinnvoll sein. Bitte weisen Sie auch Ihre Mitfahrerinnen und Mitfahrer beim Aussteigen auf Achtsamkeit hin.

1685. Zusammenstoß von zwei Pkw; mehrere Personen werden leicht verletzt – Lehel

Am Samstag, 19.10.2024, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in Rumänien mit einem BMW-Pkw auf der Zweibrückenstraße stadtauswärts. An der Kreuzung zur Steinsdorfstraße bog er in diese verbotswidrig nach links ab. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich noch drei Mitfahrerinnen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 60-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Schweinfurt mit einem Toyota-Pkw auf der Ludwigsbrücke stadteinwärts. Sie wollte die Kreuzung mit der Steinsdorfstraße geradeaus überqueren. Mit ihr im Fahrzeug befand sich noch ein Mitfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Unfall wurden die Mitfahrer der beiden Fahrzeuge jeweils leicht verletzt. Zeugen alarmierten daraufhin den Notruf. Mehrere Einsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes und der Polizei wurden zur Unfallstelle geschickt. Nach einer ersten Versorgung der leicht verletzten Personen durch den Rettungsdienst mussten keine von diesen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Münchner Polizei hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 35.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

1686. Zusammenstoß von Fahrrad mit Fußgänger; Fahrradfahrerin entfernt sich vom Unfallort und Fußgänger wird verletzt – Laim

Am Samstag, 19.10.2024, gegen 19:15 Uhr, befand sich ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger auf dem Gehweg im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße und Friedenheimer Straße. Zur gleichen Zeit fuhr eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin mit einem Fahrrad den Radweg der Agnes-Bernauer-Straße stadteinwärts. Sie wollte in die Friedenheimer Straße in stadtauswärtige Richtung abbiegen.

Bei diesem Abbiegevorgang fuhr sie auf den Gehweg und kollidierte dabei mit dem Fußgänger. Dieser stürzte dabei und wurde dadurch verletzt. Die unbekannte Fahrradfahrerin fuhr weiter, ohne ihren gesetzlichen Verpflichtungen als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Zeugen des Unfalls verständigten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Der 57-Jährige wurde danach vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen und führt die weiteren Ermittlungen wegen eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugenaufruf:

Personen, insbesondere die Ersthelfer, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang sowie zur flüchtigen Radfahrerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel. 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1687. Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw und mehreren verletzten Personen; ein verletztes Kind verstirbt im Krankenhaus – Obergiesing

- siehe Meldung 1677 vom 18.10.2024

Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 22:10 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Chiemgaustraße, bei dem mehrere Fahrzeuge kollidierten. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Darunter war auch ein 2-jähriges Kind, das mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Kind ist dort an den Verletzungen am Samstag, 19.10.2024, verstorben.

1688. Sturz aus dem Fenster; eine Person wird verletzt – Schwabing

Am Sonntag, 20.10.2024, gegen 02:00 Uhr, befand sich ein 29-Jähriger mit Wohnsitz in München in einer Wohnung im 1. Obergeschoss. Mit ihm in der Wohnung befanden sich noch weitere Personen bei einer Feier. Plötzlich stürzte dieser aus einem geöffneten Fenster auf den Gehweg. Dabei wurde er schwer verletzt.

Zeugen alarmierten sofort den Notruf, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden. Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei war der 29-Jährige deutlich alkoholisiert und hat aus dem Fenster Personen auf der Straße zugewunken. Dabei hat er möglicherweise das Gleichgewicht verloren.

1689. Größerer Polizeieinsatz wegen Party mit zu vielen Gästen – Allach-Untermenzing

Am Samstag, 19.10.2024, gegen 21:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 von einem Zeugen darüber informiert, dass in einem Einfamilienhaus eine Party stattfinden würde und sich dort im Haus, auf dem Grundstück und auf der Straße zu viele Personen befinden würden. Die Situation wäre für die Gastgeber nicht mehr zu kontrollieren und es gäbe auch einzelne aggressive Interaktionen zwischen den Personen.

Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort stellte sich heraus, dass über einen Messengerdienst über 100 Personen zu der Party eingeladen worden waren, woraufhin manche dieser Personen mit Begleitungen zu der Örtlichkeit kamen. Dadurch waren über 200 jüngere Personen dort und die Situation war für die Gastgeber nicht mehr kontrollierbar.

Von den ersten Einsatzkräften der Polizei wurden noch weitere Streifen zur Unterstützung angefordert (im Einsatz waren über zehn Streifen). Mit Lautsprecherdurchsagen wurden die Personen aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. Daraufhin entfernten sich die Personen in verschiedenen Gruppen, die zum Teil jeweils von den Beamten begleitet wurden. Gegen 23:30 Uhr war die Situation vor Ort wieder ruhig und der Einsatz der Polizei beendet. Ob bei dem Vorfall mögliche Straftaten begangen wurden, ist momentan noch in der Abklärung.

1690. Arbeitsunfall; eine Person wird verletzt – Altstadt

Am Freitag, 18.10.2024, gegen 22.10 Uhr, befand sich ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München bei Bühnenarbeiten in einem Theatergebäude. Dabei sollte mit einem Hubwagen ein Tasteninstrument auf die Bühne gehoben werden. Bei diesen Arbeiten kippte der Hubwagen, auf dem sich das Musikinstrument befand, auf den 40-Jährigen. Dieser wurde dabei verletzt.

Andere Personen, die dort arbeiteten und den Vorfall mitbekamen, hoben daraufhin das Musikinstrument an und zogen den Verletzten weg. Dazu wurde der Notruf 112 der Feuerwehr verständigt, woraufhin Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei zur Unfallörtlichkeit geschickt wurden. Der 40-Jährige wurde nach einer ersten Behandlung vor Ort vom Rettungsdienst zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 (Brand und Betriebsunfälle) hat die weiteren Ermittlungen zur Klärung des Unfallablaufs aufgenommen.

1691. Terminhinweis: Coffee with a Cop – Neuhausen

Im Bereich der Polizeiinspektion 42 (Neuhausen) findet am

Dienstag, 22.10.2024, von 11:00 bis 18:00 Uhr

auf dem Wochenmarkt an der St. Benno Kirche (Ferdinand-Miller-Platz)

die nächste Präventionsveranstaltung „Coffee with a Cop“ statt.

Die Kolleginnen und Kollegen der örtlichen Polizeiinspektion stehen Ihnen hier gerne unter anderem für Fragen zur Einbruchsbruchkriminalität zur Verfügung und informieren Sie über mögliche Präventionsmaßnahmen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich bei einem Heißgetränk mit den anwesenden Kolleginnen und Kollegen auch über andere Sicherheitsthemen auszutauschen.