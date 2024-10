München / Maxhütte-Haidhof – Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Nordbayern des Bayerischen Landeskriminalamtes und des Zollfahndungsamtes München hat am 14.10.2024 gegen 16:00 Uhr vier Männer im Alter zwischen 29 und 47 Jahren vorläufig festgenommen.

Die Männer stehen im dringenden Tatverdacht, Teil einer international agierenden Gruppierung zu sein, die mit Waffen und Rauschgift handelt.

Aufgrund intensiver Ermittlungen der GER Nordbayern, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Amberg, geriet die Gruppierung zunächst ab August 2024 in den Fokus der Ermittler. Bei einer ersten Durchsuchungs- und Festnahmeaktion in einer angemieteten Wohnung am 24.09.2024 in Contwig/Rheinland-Pfalz konnten mehrere Kilogramm Methamphetamin, mehrere hundert LSD-Trips, Kleinmengen von Kokain und Heroin sowie mehrere hundert Schuss Munition, ein Revolver und eine Maschinenpistole vom Typ Scorpion beschlagnahmt und ein Mann im Alter von 37 Jahren sowie eine 22-jährige Frau festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen befinden sich seither in Untersuchungshaft.

Die darauffolgenden Ermittlungen konzentrierten sich auf die weiteren Mitglieder dieser Gruppierung.

Als sich schließlich am 14.10.2024 die Erkenntnisse verdichteten, dass die verbliebenen Mitglieder der Gruppe in der Nacht aus der Tschechischen Republik eingereist waren und sich voraussichtlich für eine kurze Zeit in Maxhütte-Haidhof treffen wollten, entschloss sich die GER Nordbayern, im Einvernehmen mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Amberg, alle Personen festzunehmen.



Die Festnahmen der vier Beschuldigten erfolgten durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) und das Mobile Einsatzkommando (MEK) Nordbayern, unter Beteiligung des Rauschgifteinsatzkommandos (REK) des BLKA sowie Angehörigen des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Insgesamt waren an dem Einsatz 82 Polizeibeamte und 12 Beamte des Zolls beteiligt.

Im Anschluss wurden zehn Wohn- und Geschäftsräume im Raum Amberg und Schwandorf durchsucht. Hierbei konnten ein geladener Revolver und kleinere Mengen an Betäubungsmitteln beschlagnahmt werden.

Den vier Festgenommen legt die Staatsanwaltschaft Amberg illegalen Handel mit Betäubungsmitteln und Waffen zur Last. Der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg ordnete zudem am 15.10.2024 die Untersuchungshaft gegen alle vier Beschuldigten an.