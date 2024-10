NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Am Donnerstag, 10. Oktober 2024, im Zeitraum von 16.30 Uhr, bis 21.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Weinbergstraße ein. Sie verursachten dabei einen Schaden von etwa 50 Euro und flüchteten anschließend ohne Beute.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Weinbergstraße bemerkt hat, wendet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 an die Kripo Coburg.