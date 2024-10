Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden. Auch wenn die Fälle der Wohnungseinbruchsdiebstähle rückläufig sind, jeder Einzelfall hinterlässt bei den Geschädigten Spuren.

Entgegen der landläufigen Meinung ereignen sich Einbrüche oftmals nicht mitten in der Nacht, sondern auch in der Dämmerung. Einbrecher nutzen diese Zeit, wenn die Bewohner und auch Nachbarn nicht zuhause sind. Mit Umstellung der Sommerzeit und damit dem Beginn der sogenannten dunklen Jahreszeit wird am 27.10.2024 der Tag des Einbruchschutzes ausgerufen. Diesen zum Anlass findet in der Vorwoche alljährlich die Initiative „K-EINBRUCH“ statt, in welcher bundesweit seitens der Sicherheitsbehörden auf Maßnahmen zum Thema Einbruchschutz hingewiesen wird.

Auch die Beratungsstellen des Polizeipräsidiums Niederbayern stehen in der Aktionswoche vom 21.10. bis 27.10.2024 mit ihrem Beraterstand oder dem Präventionsmobil an folgenden Terminen für Nachfragen zur Verfügung und freuen sich auf Ihren Besuch:

Am Montag, 21.10.2024, heißt Sie von 09:30 bis 15:00 Uhr die Polizeiinspektion (PI) Straubing am Theresienplatz in Straubing, sowie von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr die PI Regen am Einkaufspark in Regen herzlich willkommen.

Am Dienstag, 22.10.2024, sind von 07:30 bis 15:00 Uhr die PI Dingolfing am Marienplatz in Dingolfing und von 10:00 bis 15:00 Uhr die PI Passau in der Stadtgalerie Passau für Sie da.

Am Mittwoch, 23.10.2024, darf Sie von 09:00 bis 16:00 Uhr die PI Landshut am Ländtorplatz in Landshut begrüßen.

Am Donnerstag, 24.10.2024, von 09:00 bis 13:00 Uhr bietet die PI Deggendorf am Luitpoldplatz in Deggendorf Beratungen zum Thema Einbruchschutz an.

Am Freitag, 25.10.2024, von 08:00 bis 12:00 Uhr freut sich Sie die PI Pfarrkirchen im Rathaus von Pfarrkirchen auf Ihren Besuch.

Abschließend am Sonntag, 27.10.2024, jeweils von 12:00 bis 17:00 Uhr bietet die PI Kelheim am Herbstmarkt in Saal a.d. Donau und die Polizeistation Waldkirchen am Marktplatz in Waldkirchen themenbezogene Beratungen an.