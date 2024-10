2252 – Polizei stoppt Mann ohne Fahrerlaubnis

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (08.10.2024) war ein 49-jähriger Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr fiel einer Polizeistreife der Autofahrer auf. Einem der Beamten war bekannt, dass der Autofahrer keine gültige Fahrerlaubnis hat. Daraufhin kontrollierte die Polizeistreife den Mann. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass zudem das Auto keine gültige Zulassung hatte und mit anderen Kennzeichen unterwegs war. Außerdem war das Auto nicht versichert. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des 49-Jährigen und stellten den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs gegen den 49-Jährigen.

2253 – Polizei ermittelt wegen Körperverletzungsdelikt – Zeugen gesucht

Oberhausen – Am heutigen Mittwoch (09.10.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Lokal in der Donauwörther Straße.

Gegen 01.15 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 42-Jährigen und einem bislang unbekannten Täter. Im weiteren Verlauf griff der bislang Unbekannte den 42-Jährigen ersten Erkenntnissen zufolge an. Hierbei wurde der 42-Jährige leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem bislang Unbekannten ein. Diese verlief negativ.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2254 – Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Pfersee – Am gestrigen Dienstag (08.10.2024) war ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss im Holzweg unterwegs.

Gegen 11.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er zuvor über eine rote Ampel gefahren war. Bei der Kontrolle zeigte der Mann drogentypisches Verhalten. Die Beamten veranlassten daraufhin eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 45-Jährigen.

2255 – Verkehrsunfall mit Achtjährigem

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (08.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Autofahrer und einem achtjährigen Fußgänger in der Prälat-Bigelmair-Straße.

Gegen 18.45 Uhr war der 23-Jährige in nördliche Richtung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt lief der Achtjährige offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß und der Achtjährige wurde leicht verletzt. Er kam anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 23-Jährigen.

2256 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Oberhausen – Am gestrigen Dienstag (08.10.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Billerstraße mit Farbe. Hierbei entstand, ersten Schätzungen zufolge, ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.



Innenstadt – Im Zeitraum von Montag (07.10.2024), 19.00 Uhr bis Dienstag (08.10.2024), 05.00 Uhr verkratzten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Mercedes im Oberen Graben. Hierbei einstand ein Sachschaden von rund 400 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2257 – Anhänger verloren

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (08.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 41-jährigen Autofahrer und einer 20-jährigen Autofahrerin in der Rosenaustraße. Hierbei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Gegen 13.00 Uhr war der 41-jährige Kia-Fahrer mit seinem Anhänger in nördliche Fahrtrichtung unterwegs. Hierbei löste sich der Anhänger vom Kia und kollidierte mit dem Opel der 20-Jährigen. Hierbei wurde die 20-Jährige und ihre Beifahrerin leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 41-Jährigen.

2258 – Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (08.10.2024) verletzte ein Hund einer bislang unbekannten Frau eine 15-Jährige am Königsplatz.

Gegen 16.30 Uhr biss der bislang unbekannte Hund zunächst den Hund der 15-Jährigen. Als die 15-Jährige den anderen Hund abwehrte, biss er auch sie. Die 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun nach der Hundehalterin.