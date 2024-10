BAMBERG. Am Donnerstagnachmittag machten drei Diebe auf dem Maximiliansplatz in Bamberg wertvolle Beute. Es ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, dem Tag der deutschen Einheit, fand ein Flohmarkt für antike Gegenstände auf dem Maximiliansplatz in Bamberg statt. Gegen 17 Uhr war ein Händler aus Köln bereits mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, als sich ein Pärchen seinem Stand näherte. Scheinbar sehr interessiert verwickelten die beiden den 74-jährigen Mann in ein Gespräch. Ein Ablenkungsmanöver, wie sich zeigte. Unbemerkt kam nun der Komplize des Pärchens hinzu. Der legte seine mitgebrachte Jacke über eine Tasche mit bereits verpackten Wertgegenständen, um diese zu verdecken. Kurz darauf entfernte er sich wieder in Richtung Gabelmann, dem Neptunbrunnen. Dabei hatte er nicht nur seine Jacke mitgenommen, sondern auch die Tasche mit vielen hochpreisigen Armbanduhren. Dem 74-jährigen Händler entstand so ein Schaden in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrages.

Die Trickdiebe können wie folgt beschrieben werden:

Das Pärchen

männlich, zirka 50 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß, schlank, gepflegte Erscheinung, dunkel gekleidet

weiblich, zirka 55 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, Altersflecken im Gesicht, trug eine Schwarze Jacke mit Perlmuttknöpfen

Der Komplize

männlich, zirka 35 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, führte eine ärmellose Jacke zum Abdecken der Beute mit.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zu dem Diebstahl und zu den beschriebenen Tätern. Melden Sie sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491.