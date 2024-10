KRONACH. Dienstagnacht, 1. Oktober 2024, brach in einer Parfümerie in der Kaulangerstraße ein Brand aus. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise.

Gegen 23.15 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf, da in der Parfümerie im Erdgeschoss eines Anwesens in der Kaulangerstraße ein Feuer mit starker Rauchentwicklung ausgebrochen war. Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes fuhren zum Brandort und evakuierten die Bewohner aus den darüberliegenden Wohnungen. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Bewohner unverletzt in ihr Zuhause zurückkehren. Die Kripo Coburg geht derzeit von einem Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich aus. Die Brandursache ist nun Bestandteil der Untersuchungen.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Coburg bitten alle Zeugen, die Hinweise zur Entstehung des Brandes geben können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.