Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Kripo sucht Zeugen

EICHENBÜHL, OT WINDISCHBUCHEN U. DORFPROZELTEN, LKR. MILTENBERG. Unbekannte sind zwischen Dienstag und Mittwoch in zwei Einfamilienhäuser eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise.

Erster Einbruch am Dienstagvormittag

Am Dienstag nutzten die unbekannten Täter die Abwesenheit der Hausbewohner und stiegen zwischen 08:15 Uhr und 08:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bahnstraße in Dorfprozelten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden diese jedoch durch den Hund der Familie gestört und flüchteten in der Folge ohne Tatbeute.

Weiterer Einbruch in Windischbuchen

Am Mittwoch, zwischen 06:30 Uhr und 13:30 Uhr, stiegen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße ein. Die Täter flüchteten mit einem Tresor aus dem Haus. Dieser konnte kurze Zeit später durch einen Zeugen in einem naheliegenden Waldstück aufgefunden werden.

Kripo übernimmt Ermittlungen

In beiden Fällen hat die Kripo Aschaffenburg die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Zudem prüfen die Beamten auch einen möglichen Tatzusammenhang.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Nach einem Einbruch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sucht die Obernburger Polizei nach Zeugen. Die Täter entwendeten mehrere hundert Euro Bargeld.

Der Einbruch in das Bürogebäude in der Depotstraße ereignete sich dem Sachstand nach zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr. Die unbekannten Täter gelangten über ein Bürofenster in das Gebäude und flüchteten kurze Zeit später.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Unfallflucht auf A45 - Zeugen gesucht

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen an der Anschlussstelle Alzenau-Hörstein sucht die Verkehrspolizei Aschaffenburg nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher.

Der Verkehrsunfall ereignete sich dem Sachstand nach am Mittwoch, gegen 09:00 Uhr. Der unbekannte Fahrer eines Skoda fuhr mit seinem Pkw auf die A45 in Richtung Gießen auf. Er zog hierbei direkt vom Beschleunigungsstreifen auf die linke Fahrspur und achtete nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Ein 47-Jähriger musste eine Vollbremsung durchführen, kam ins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke.

Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um die Unfallfolgen. Die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hofft nun auf Hinweise von möglichen Unfallzeugen.

Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 06021/857-2530 entgegengenommen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, zwischen 08:30 Uhr und 14:30 Uhr, beschmierte ein Unbekannter am Wolfsthalplatz drei dortige Säulen. Er brachte unleserliche Schriftzüge in schwarzer und grün-roter Farbe an.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch, zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr, wurde in der Heinsestraße ein geparkter VW angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, gegen 13:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Lkw den Gartenzaun eines Anwesens in der Weilbacher Straße.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 17:00 Uhr und 18:15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der "Gänswiese" ein geparkter roter Audi angefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.