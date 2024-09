PYRBAUM. LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Telefonbetrüger brachten am Dienstag, den 17. September, eine Rentnerin zur Übergabe von mehreren zehntausend Euro an einen Unbekannten. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Dienstagnachmittag, den 17.September, meldete sich bei einer Rentnerin aus Pyrbaum ein vermeintlicher Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. Dieser spielte der Frau vor, dass die Tochter der Frau einen Unfall verursacht hätte und dabei zwei Menschen gestorben wären. Zur Abwendung einer angeblichen Haft wäre nun eine Kaution von vielen Tausend notwendig. Überzeugt von der Geschichte und durch die Betrüger unter Druck gesetzt, beschaffte sich die Frau einen fünfstelligen Betrag und übergab dies gegen 15:15 Uhr vor dem Rathaus in Pyrbaum an einen unbekannten Mann. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Geldabholer kann wie folgt beschrieben werden:

männlich

schlank

südländisch

ca. 170-175 cm groß

gebräunte Haut

dunkler Bart ums Kinn

schwarze, glatte, kurze Haare

dunkle Jeans

langärmliches, dunkelblaues Jeans-Hemd

schwarze Sonnenbrille

gepflegtes Erscheinungsbild

keine Tasche

keine Tätowierungen

Wer am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr im Bereich des Pyrbaumer Marktplatzes eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen hat, wird gebeten sich unter der 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.