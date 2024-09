BAMBERG. Ein Unbekannter gab sich am Dienstagvormittag als Polizist aus und ergaunerte von einem 75-Jährigen Gold und Schmuck im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagvormittag klingelte bei dem 75-jährigen Bamberger das Telefon. Angeblich war die Polizei am Telefon - tatsächlich aber die Täter. Diese erzählten dem Rentner, man habe Einbrecher festgenommen und dabei einen Zettel mit Name und Adresse des 75-Jährigen gefunden. Nun bestehe der Verdacht, dass auch bei ihm eingebrochen werden soll. Der 75-Jährige müsse daher alle Wertsachen zusammensuchen und in einem Kochtopf vor seiner Wohnungstür abstellen, was dieser auch tat.

Die Betrüger holten den Inhalt zwischen 11 Uhr und 12 Uhr in der Würzburger Straße in Bamberg ab. Sie erbeuteten Gold und Schmuck im Wert einer mittleren fünfstelligen Summe. Den leeren Kochtopf ließen sie im Eingangsbereich des Mehrfamilienhauses zurück.

Die Kripo Bamberg bittet um Hinweise. Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Würzburger Straße oder in der näheren Umgebung beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei der Kripo.

Die Polizei Oberfranken weist in diesem Zusammenhang auf Folgendes hin:

Es handelt sich hier um eine bekannte Masche, die darauf abzielt, ältere Menschen zu betrügen und um ihr Vermögen zu bringen. Schützen Sie sich davor: