BAD GRIESBACH, LKR. PASSAU. Am 18.09.24, gegen 15.50 Uhr ereignete sich ein tödlicher Verkehrsunfall auf der B388 bei Schwaim.

Zu dieser Zeit befuhr eine 68-jährige Frau aus Geisenhausen mit ihrem Pkw die Bundesstraße B388 in Fahrtrichtung Passau. Zeitgleich befuhr ein 63-jähriger Mann aus Eggenfelden mit seinem Motorrad die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe Schwaim wollte die Pkw-Fahrerin nach links abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit seinem Motorrad in die Beifahrerseite des Pkws. Aufgrund der massiven Verletzungen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.

Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge angeordnet und ein Gutachter beauftragt. An beiden Fahrzeugen entstand wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kam mit dem Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die örtlichen Feuerwehren waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Bad Griesbach, Tel.: 08532/9606-0

Veröffentlicht am 19.09.2024, 11.40 Uhr