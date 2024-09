Einbruch in Kaffeefachgeschäft - Zeugen gesucht

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte brachen in der Nacht zum Sonntag in ein Kaffeefachgeschäft ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Gegen 02:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt ein das Geschäft in der Straße "Im Trauenloh". Sie entwendeten Bargeld aus mehreren Geldkassetten und flüchteten unerkannt. Die derzeitige Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und vor Ort Spuren gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 in Verbindung zu setzten.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. In der Zeit von Samstag 19:00 Uhr bis Sonntag 17:00 Uhr wurde ein E-Scooter entwendet. Das Fahrzeug war am Fahrradabstellplatz vor dem EDEKA am Dämmer Tor abgestellt und mit einem Schloss gesichert.

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Aus einem unverschlossenen grauen Opel Meriva entwendete am Samstagabend zwischen 18:45 und 19:00 Uhr ein Unbekannter von der Rücksitzbank einen Geldbeutel und ein Mobiltelefon. Der Pkw stand auf einem frei zugänglichen Wiesengrundstück rund sechs Meter von der Bahnhofstraße 30 entfernt.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Vor einem Restaurant in der Landingstraße 2 ist am Samstag in der Zeit von 20:00 bis 22:15 Uhr ein graues Fahrrad der Marke Cube gestohlen worden. Der Täter durchtrennte offensichtlich das Fahrradschloss und entwendete das an einem Fahrradständer angeschlossene Fahrrad.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

LEIDERSBACH, LKR. MILTENBERG. In der Zeit von Samstag 18:00 Uhr bis Sonntag 11:30 Uhr wurde ein geparkter BMW in der Spessartstraße beschädigt. Ein bislang Unbekannter beschädigte die Motorhaube des Fahrzeugs.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.