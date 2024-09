Gemeinsame Presseerklärung der Polizeiinspektion Kulmbach und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

KULMBACH. Der einmalige Ladendiebstahl mag in der Regel keine Haftstrafe nach sich ziehen. Ein 41-Jähriger aus Kulmbach hat es jedoch auf die Spitze getrieben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzt er nun wegen wiederholter Taten in Untersuchungshaft.

Im jüngsten Fall meldete sich am Mittwochmittag die Verkäuferin einer Parfümerie bei der Polizeiinspektion Kulmbach. Ein Mann und seine weibliche Begleitung hätten ein Parfum im Wert von über hundert Euro gestohlen und seien anschließend geflüchtet. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der Kulmbacher Polizei konnte das Pärchen schnell festgestellt werden. Für die Ordnungshüter war insbesondere der 42-jährige Beschuldigte kein unbeschriebenes Blatt. Über die Sommermonate war er immer wieder mit Ladendiebstählen, meist geringwertiger Sachen, aufgefallen. In Drogerie-, aber auch in Elektromärkten packte er mehrmalig Waren ein, ohne sie im Anschluss zu bezahlen und missachtete zuvor ausgesprochene Hausverbote.

Die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Kulmbach nahmen den Parfümdiebstahl in dieser Woche zum Anlass, diesen und über zehn zurückliegende Fälle gesammelt der Staatsanwaltschaft Bayreuth vorzutragen. In Anbetracht der zusammengetragenen Erkenntnisse teilte die Staatsanwaltschaft die Ansicht der Ordnungshüter – das Maß ist voll! Der 41-Jährige wurde deshalb am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten.

Die gleichaltrige Begleitung des Mannes befindet sich derweil wieder auf freiem Fuß.