HÖCHBERG, LKR. WÜRZBURG. Trotz gestiegener Immobilienpreise und Kreditzinsen in den letzten Jahren träumen viele Menschen nach wie vor von dem Kauf einer eigenen Immobilie. Dabei ist der Wohnungsmarkt vielerorts hart umkämpft. Dies ruft nun auch immer häufiger Betrüger auf den Plan, die die hohe Nachfrage nach Immobilien nutzen und mit gefälschten Anzeigen Geld von Interessenten erschwindeln.

Die häufig aus dem Ausland agierenden Täter gehen dabei geschickt vor, um potentielle Opfer zu täuschen. So werden Objekte, die bereits in der Vergangenheit auf einschlägigen Online-Portalen eingestellt waren, erneut durch die Betrüger inseriert. Teilweise werden aber auch komplett gefälschte Anzeigen mit aussagekräftigem Bildmaterial erstellt. In der Folge geben sich die Täter gegenüber Interessenten telefonisch als mutmaßliche Eigentümer oder Makler aus und berichten von einem bereits bestehenden hohen Kaufinteresse an Objekt. Um eine priorisierte Kaufoption mit Vorkaufsrecht zu erhalten, sollen die Interessenten eine Anzahlung tätigen. Nachdem es dann zur Zahlung kommt, verschwinden die Inserate von den Plattformen, mutmaßlichen Anbieter sind nicht mehr erreichbar und im Einzelfall vereinbarte Besichtigungstermine verlaufen im Sande.

Mann überweist Geld für Vorkaufsrecht

Ende August wurde ein Landkreisbewohner auf einer Immobilienplattform auf ein inseriertes Reihenhaus in der Kister Straße in Höchberg aufmerksam. Der angegebene Kaufpreis lag bei 375.000 Euro. Nachdem der Mann mit der vermeintlichen Maklerin telefonisch Kontakt aufnahm, bot diese aufgrund der angeblich hohen Kaufnachfrage ein Vorkaufsrecht an. In der Folge überwies der Familienvater mehrfach Geld an eine ausländische Kontoverbindung. Insgesamt kam es zu Zahlungen in Höhe eines hohen vierstelligen Betrages.

Böse Überraschung bei Besichtigungstermin

Die Betrügerin hielt weiter Kontakt zu dem Interessenten und vereinbarte mit diesem für Anfang September einen Besichtigungstermin für das Haus. Als der Mann wenige Tage später mit seiner Familie vor dem Haus stand, öffnete eine Frau die Tür. Dabei handelte es sich jedoch nicht um eine Maklerin, sondern die aktuelle Eigentümerin. Von dieser musste der Mann erfahren, dass das Haus nicht zum Verkauf steht und er von Betrügern getäuscht wurde.

Wie bekannt wurde, hat die Bewohnerin das Haus selbst vor einigen Jahren über ein Immobilien-Portal gekauft. Seitdem wurde das Objekt bereits mehrfach auf Online-Plattformen von Betrügern zum Verkauf angeboten. Hierdurch musste sie in der Vergangenheit bereits viele Kaufinteressenten, die an ihrer Tür klingelten, über den Betrugsversuch aufklären.

Folgende Beispiele können auf einen Betrug mit Immobilien-Inseraten hindeuten:

Aufforderung zur Geldüberweisung vor eigentlicher Besichtigung

Forderung von Überweisung mittels Bargeldtransferdiensten

Forderung von Überweisung an ausländische Bankverbindungen

Zu geringe Nebenkosten

Miet-/ Kaufpreis passt nicht zur Wohngegend/Ausstattung

Immobilie passt nicht zur Wohngegend

Fotos wie aus einem Katalog

Ungewöhnlich viel moderne Ausstattung

Fehlende Kontaktdaten

Kontakt auf Deutsch kaum möglich

Aufforderung eine Kopie des Personalausweises zuzusenden

Empfehlungen für die Haus-/Wohnungssuche im Netz: