Die seit Sonntag, 08.09.2024, vermissten Jugendlichen, der 14jährige Simon Bierl aus Büchlberg und die 13jährige Leonie Freund aus Passau wurden am Donnerstag, den 12.09.2024, in den frühen Morgenstunden im Bereich des Hauptbahnhofs in München wohlbehalten aufgefunden.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Vermissten ist damit erledigt, das Polizeipräsidium Niederbayern und die vor Ort zuständige Polizeiinspektion Passau danken den Medien für ihre Mithilfe bei der Suche nach den Jugendlichen.



Zusatz: die Medien werden gebeten, die Personendaten der Vermissten sowie die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.





Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Stegbauer, EPHK, Tel. 09421 / 868 – 1410

Veröffentlicht am 12.09.2024 um 02.42 Uhr