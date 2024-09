RIEKOFEN. LKR. REGENSBURG. Nachdem ein 24-jähriger bei einem Verkehrsunfall bei Riekofen am 4. September ums Leben kam und der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete, wurde durch die Polizeiinspektion Wörth a.d.Donau eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Diese sucht nun nach einem Fahrzeug, dass sich in der Nähe der Unfallstelle aufgehalten hat.

Im Rahmen der Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Wörth an der Donau wurden durch die Beamten bereits eine Vielzahl an Maßnahmen getroffen, sowie diverse Hinweise aus der Bevölkerung überprüft. Mittlerweise liegt den Beamten eine Videoaufzeichnung der Straße Am Kreisgraben in Riekofen vor. Darauf ist im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang zu dem Unfallgeschehen ein Pkw zu erkennen, der die Straße Am Kreisgraben von der Staatsstraße 2146 kommend in Richtung des Denglinger Weg befährt. Zur selben Zeit hat nach Zeugenangaben ein Fahrzeug mit erhöhter Geschwindigkeit die Siedlung durchquert.

Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer dieses Fahrzeugs, bei dem es sich eventuell um einen Zeugen des Unfallgeschehens handeln könnte.

Waren Sie am Samstag, 4. September gegen 01:15 Uhr mit einen Pkw im Bereich der Straße Kapellenweg / Am Kreisgraben / Denglinger Weg in Riekofen unterwegs oder haben Sie dort ein Fahrzeug wahrgenommen?

Dann melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Wörth an der Donau, Telefon: 09482/94110.