LANGENAU/ BAB 8. Am Mittwochvormittag sorgte ein Spezialtransport für Betonteile für wegen eines Reifenplatzers für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Am Auflieger des Spezialtransporters für Betonteile war kurz nach den Autobahnkreuz Ulm Elchingen in Richtung München ein Reifen geplatzt. Der grundsätzlich nicht schlimme Reifenplatzer am mehrachsigen Auflieger sorgte jedoch für einen Folgeschaden. Der geplatzte Reifen beschädigte eine Hydraulik-Leitung, sodass das Öl auf die heiße Felge getropft war und zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte. Hierfür wurde die A 8 in Richtung München kurzzeitig vollgesperrt bis die Feuerwehren Elchingen und Langenau die Lage im Griff hatten. Anschließend konnte der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen vorbeifahren. Für die komplexe Bergung des Zuges blieben Teile der Autobahn für gut vier Stunden gesperrt, was zu einem Rückstau von knapp zehn Kilometern Länge sorgte. Durch ein Abschleppunternehmen/Kranservice konnte das Fahrzeug zusammen mit der Halterfirma ohne weitere Schäden geborgen werden. Die Fahrbahn wurde durch den Autobahnbetriebsdienst gereinigt. (VPI Günzburg)



