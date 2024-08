KOCHEL AM SEE, LKR. BAD TÖLZ - WOLFRATSHAUSEN. Am Samstagabend, 30. August 2024, verstarb eine 62-Jährige am Kochelsee. Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Am Samstagabend, 30. August 2024, gegen 19.00 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle die Mitteilung über Hilferufe am Kochelsee ein. Eine 62-jährige Frau war von Ihren Angehörigen beim Schwimmen aus den Augen verloren worden.

Zwei SUP-Fahrer stellten die bewusstlose Dame dann im Wasser fest.

Eintreffende Rettungs- und Polizeikräfte konnten die 62-Jährige ebenfalls noch im Wasser feststellen und im Anschluss bergen. Ein hinzugerufener Notarzt konnte nur mehr den Tod der Frau feststellen.

Die ersten Ermittlungen zur Todesursache übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Bad Tölz. Inzwischen werden die Todesermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim geführt.

Nach den ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.