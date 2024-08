HOF. Ab 1. September übernimmt Kriminalhauptkommissar Michael Munzert für die nächsten sechs Monate das Amt des stellvertretenden Leiters der Polizeiinspektion Hof. Er folgt damit auf Polizeioberrat Matthias Singer, der im Mai dieses Jahres zum Logistikzentrum der Bayerischen Polizei in Hof wechselte.

Der 35-jährige Michael Munzert kommt gebürtig aus Naila. Seine Laufbahn bei der Bayerischen Polizei begann im Jahr 2008 mit der Ausbildung für die zweite Qualifikationsebene in Sulzbach-Rosenberg, bevor er dort im direkten Anschluss das Studium für die dritte Qualifikationsebene an der Hochschule für den öffentlichen Dienst absolvierte. Nach Abschluss des Studiums verschlug es ihn zunächst für zwei Jahre, von 2014 bis 2016, in das Polizeipräsidium Oberbayern Nord, wo er bei der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt tätig war. Im Mai 2016 ging die Reise weiter ins Polizeipräsidium München zur dortigen Kriminalpolizei. Ein gutes Jahr später, zum 1. November 2017, kehrte Michael Munzert zurück in sein Heimatpräsidium Oberfranken. Er blieb der Kriminalpolizei treu und war bis Mai 2020 bei der Kriminalpolizeiinspektion Bayreuth eingesetzt, bevor er zur Kripo Hof wechselte. Zwei Jahre später, im Mai 2022, stieg er in das Förderverfahren für Ämter ab der vierten Qualifikationsebene, ehemals höherer Dienst, ein. Seitdem durchlief er mehrere oberfränkische Dienststellen und war zuletzt als Leiter der Verfügungsgruppe bei der Polizeiinspektion Hof eingesetzt. Ab 1. September wird der Familienvater für die nächsten sechs Monate das Amt des stellvertretenden Dienststellenleiters bei der Polizeiinspektion Hof übernehmen.

Munzerts Vorgänger, Polizeioberrat Matthias Singer, wechselte bereits zum 16. Mai 2024 zum Logistikzentrum der Bayerischen Polizei, um dort die Leitung zu übernehmen.