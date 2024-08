WALSDORF, LKR. BAMBERG. Am Mittwochnachmittag übergab eine Seniorin im Gemeindeteil Erlau nach einem Schockanruf Schmuck und Bargeld an eine unbekannte Abholerin. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 13.30 Uhr erhielt die Dame den betrügerischen Anruf. Die Täter tischten ihr die altbekannte Geschichte von einem tödlichen Verkehrsunfall auf, den ein Enkel verursacht haben soll. Um diesen vor der vermeintlich drohenden Gefängnisstrafe zu bewahren, willigte die Seniorin ein, eine hohe Kaution zu zahlen. Sie übergab in der Straße „Langermoos“ Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages an eine unbekannte Abholerin, die mit dem Taxi angereist war. Das Taxi traf um 14.09 Uhr in Erlau ein und fuhr um 14.15 Uhr wieder ab. Die Geldübergabe fand in der Zwischenzeit statt.

Die Geldabholerin wird wie folgt beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

zirka 155 Zentimeter groß

schlank

trug eine goldene / cremefarbene Kopfbedeckung

trug ein goldenes / cremefarbenes Kleid oder Hosenanzug

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo zu melden.