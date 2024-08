BLAICHACH. Am Dienstagabend kam es erneut zu einem Brand in einem bewaldeten Gebiet in Blaichach. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung und prüft Zusammenhänge mit zurückliegenden Brandereignissen.

Am Dienstag, den 27.08.2024, gegen 18:20 Uhr, konnte durch einen Zeugen eine aufsteigende Rauchsäule aus einem bewaldeten Gebiet, in der Nähe des Schlossbergweges, beobachtet werden. Durch den Mann wurde sofort ein Notruf abgesetzt und die eintreffenden Feuerwehrkräfte stellten am Brandort ein brennendes Holzlager mit mehreren Ster Holz fest. Durch ein frühzeitiges Einschreiten der Feuerwehrkräfte konnten ein Vollbrand des Holzlagers sowie eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Immenstadt sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der Brandursache, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Bitte melden Sie sich bei der Polizei, wenn Sie sachdienliche Hinweise zur Brandentstehung oder zur Täterschaft machen können.

In jüngster Vergangenheit kam es zu mehreren Brandereignissen im Bereich Blaichach. Die Kriminalpolizei geht von einer Brandserie aus und prüft weitere mögliche Zusammenhänge mit anderen Bränden. Die Täterschaft ist bislang unbekannt.

Die Polizei weist darauf hin, wachsam zu sein und der Polizei jederzeit verdächtige Personen zu melden. Sollten Sie ungewöhnliche Beobachtungen, vor allem im Bereich Blaichach machen, wählen Sie bitte den Notruf. (KPI Memmingen – KDD / KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).