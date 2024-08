MÜNNERSTADT, LKR. BAD KISSINGEN. Am Montag ging eine Frau mit ihrem Hund in einem Waldstück zwischen Münnerstadt und der Talkirche spazieren. Dort wurde sie von zwei Männern bedrängt und sexuell belästigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft jetzt die Bevölkerung auf, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Was ist passiert?

Am Montagnachmittag fuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Pkw in das Wandergebiet "Wacholderweiden" und stellte ihr Fahrzeug im Talweg kurz vor der dortigen Bahnunterführung ab. Anschließend ging sie mit ihrem Hund auf einem Flurbereinigungsweg in Richtung der Münnerstädter Talkirche "Gassi".

Gegen 15:15 Uhr bemerkte die 29-Jährige zwei Männer auf ihrem Weg, die vor ihr in die gleiche Richtung liefen. Die beiden Männer hielten die Frau fest und es kam zu unsittlichen Berührungen.

Da sich die Frau verbal und körperlich zur Wehr gesetzt hat und ihr Hund laut bellte, hat sie sich schließlich aus der Situation befreien können.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen besteht zwischen dem Opfer und den Angreifern keine Vorbeziehung. Die Ermittlungen bezüglich eines Sexualdeliktes wurden eingeleitet.

Was ist jetzt wichtig?

Die Polizeiinspektion Bad Kissingen ist durch den Vorfall sensibilisiert.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und ist dabei, akribisch allen Spuren und Hinweisen zu den Tätern nachzugehen.

Die Bevölkerung, Fahrradfahrer, Spaziergänger und Wanderer werden aufgerufen sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. Insbesondere sind der Geschädigten im unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Zusammenhang der Tat zwei Fahrradfahrer im Gedächtnis geblieben. Die beiden Radfahrer werden dringend gesucht.

Beide Täter werden wie folgt beschrieben:

Ca. 170 - 175 cm groß

Kräftige Statur

Dunkle Hautfarbe

Dunkle Kleidung

Die Kriminalpolizei Schweinfurt nimmt Hinweise unter 09721/202-1731 entgegen.