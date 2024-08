1337. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person – Neuabing

-siehe Medieninformation vom 25.08.2024, Nr. 1336

Wie bereits berichtet, galt seit Sonntag, 25.08.2024, gegen 06:00 Uhr, eine 40-Jährige aus München als vermisst. Sie wurde zuletzt in ihrer Wohnung in Neuaubing gesehen.

Die 40-Jährige wurde wohlbehalten am selben Tag, gegen 17.30 Uhr, in einem Schnellrestaurant in Germering durch Passanten angetroffen, welche die Polizei verständigten. Sie konnte somit wieder in die Obhut von Angehörigen übergeben werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht.