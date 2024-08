BIRKENFELD, OT BILLINGSHAUSEN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Montagmorgen sind Unbekannte in ein Wohnanwesen eingestiegen. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet bei der Tataufklärung auch um Hinweise aus der Bevölkerung.

Dem Sachstand nach verschafften sich die Täter zwischen 09:30 Uhr und 12:15 Uhr über eine Seiteneingangstür gewaltsam Zugang in das Einfamilienhaus in der Straße "Am Finkennest". Dort durchwühlten die Unbekannten sämtliche Räume und erbeuteten Bargeld und Goldschmuck in Gesamthöhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen in dem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise:

Wer hat in dem fraglichen Zeitraum, im Vorfeld oder auch im Nachgang verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer konnte im Tatzeitraum Geräusche wahrnehmen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Für Hinweise ist die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 erreichbar.