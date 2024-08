1295. Verkehrsunfall zwischen Motorroller und Pkw; zwei Personen verletzt - Schwabing-West

Am Freitag, 16.08.2024, gegen 13.50 Uhr, befuhr ein 66-jähriger wohnhaft in Leipzig mit einem Motorroller der Marke Piaggio die Schleißheimer Straße stadtauswärts (Fahrtrichtung Norden), ebenfalls auf dem Motorroller saß eine 58-jährige wohnhaft in München. Der Roller befuhr den rechten Fahrstreifen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 34 Jahre alter Mann aus München mit einem Pkw Toyota ebenfalls auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts.

Der 34-Jährige fuhr auf dem linken Fahrstreifen neben dem Roller, auf Höhe der Einmündung zur Bamberger Straße wechselte der 66-Jährige den Fahrstreifen nach links. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, der 66-Jährige und die 56-Jährige stürzten vom Roller und verletzten sich beide.

Beide wurden vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, der 34-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Schleißheimer Straße war auf Höhe der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung stadtauswärts für ca. 1 Stunde gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

1296. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kleintransporter; vier Personen leicht verletzt - Unterschleißheim

Am Samstag, 17.08.2024, gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 27-Jähriger aus dem Saale-Holzland-Kreis (Thüringen) mit einem Pkw VW die Bundesstraße 13 in nördlicher Richtung. Im Fahrzeug befand sich auf dem Beifahrersitz eine 58-jährige Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck. Der 27-Jährige wollte mit seinem Pkw an der Einmündung zur Moosachstraße nach links in diese abbiegen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Dachau mit einem Kleintransporter Opel die Bundesstraße 13 in südlicher Richtung. An der Kreuzung mit der Moosachstraße wollte er geradeaus auf der Bundesstraße 13 weiterfahren. In seinem Fahrzeug befand sich auf dem Beifahrersitz eine 47-jährige Polin ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Kleintransporter des 48-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls nach rechts abgelenkt wurde und gegen eine Leitplanke und einen Ampelmast prallte.

Durch den Zusammenstoß wurden alle Personen leicht verletzt und mussten mit Rettungswägen in Krankenhäuser gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen, dem Ampelmast und der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei. Die Bundesstraße 13 war in Fahrtrichtung Süden für ca. 2 Stunden komplett gesperrt, es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt und zu den gefahrenen Geschwindigkeiten der Unfallbeteiligten, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1297. Körperverletzungsdelikte; eine Person verletzt; ein Tatverdächtiger festgenommen - Pasing

Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 22.30 Uhr, befand sich ein 27-jähriger Geschäftsinhaber mit Wohnsitz in München in seinen Geschäftsräumen in der Gleichmannstraße. Als er sich im hinteren Bereich seines Geschäftes aufhielt, kam ein 31-jähriger ehemaliger Angestellter mit Wohnsitz im Landkreis Traunstein auf ihn zu.

Die beiden gerieten in Streit, in dessen Verlauf der 31-Jährige körperliche Gewalt gegen den 27-Jährigen ausübte. Der 27-Jährige wurde dabei verletzt. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 31-Jährige nach Angaben des 27-Jährigen ein Messer vorgehalten und versucht haben, auf ihn einzustechen, was ihm aufgrund der Gegenwehr nicht gelang. Als der 27-Jährige mehrmals um Hilfe rief, flüchtete der 31-Jährige vom Tatort.

Über den Polizeinotruf 110 verständigte der 27-Jährige unmittelbar nach der Tat die Polizei, die den 31-jährigen Tatverdächtigen antreffen und kontrollieren konnte.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt, wo der zuständige Richter Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erließ. Der verletzte 27-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 25 der Münchner Kriminalpolizei.

1298. Polizeieinsatz anlässlich einer vermissten Person - Riem

Am Freitag, 16.08.2024, gegen 23:40 Uhr, teilte die Integrierte Leitstelle Feuerwehr/Rettungsdienst der Polizei mit, dass im Bereich des Riemer Parks eine Person vermisst wird.

Gesucht wurde ein 29-jähriger Mann mit Wohnsitz in München, der sich mit einer bislang unbekannten weiblichen Person im Riemer Park aufhielt und schwimmen gehen wollte. Er soll Nichtschwimmer sein und wurde von der unbekannten Frau am See aus den Augen verloren.

Daraufhin wurden mehrere Rettungs- und Einsatzkräfte zum See beordert. Diese suchten den See unter anderem mit einem Hubschrauber und Motorbooten ab. Im Rahmen der Suchmaßnahmen fiel den Kräften der Feuerwehr ein betrunkener Mann auf, der laut schrie und dadurch andere Passanten belästigte.

Bei der Überprüfung durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass es sich um den gesuchten 29-jährigen Mann handelte. Er war unverletzt.

Die Fahndung konnte daher eingestellt und der 29-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung entlassen werden.

1299. Körperverletzungsdelikt; zwei verletzte Personen; Tatverdächtiger festgenommen – Feldmoching

Am Samstag 17.08.2024 gegen 23:00 Uhr gerieten ein 40-Jähriger und ein 53-Jähriger in einem Wohnheim in der Karlsfelder Straße in München in Streit. Der Streit fand in einem Wohnheim in der Karlsfelder Straße statt. Im Verlauf des Streits kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, woraufhin der 53-Jährige bei einem 32-jährigen Familienangehörigen mit Wohnsitz im Landkreis München anrief. Dieser fuhr dann nach Feldmoching und es ergab sich erneut ein Streit mit dem 40-Jährigen, in dessen Verlauf sowohl der 53-Jährige als auch der 32-Jährige durch den 40-Jährigen mit einem Messer verletzt wurden.

Von einem Bekannten der Verletzten wurde der Notruf der Polizei verständigt. Vor Ort konnten die beiden Verletzten angetroffen werden. Sie wurden unmittelbar durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 53-Jährige verblieb mit schweren Verletzungen stationär, während der 32-Jährige nach ambulanter Behandlung entlassen wurde.

Der 40-jährige Tatverdächtige konnte in einem Zimmer des Hauses angetroffen und festgenommen werden. Das Messer konnte vor Ort aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Tatverdächtigen, der im Zuge des Vorfalls leichte Verletzungen davontrug, wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt der Polizei München überstellt, wo er dem Ermittlungsrichter vorgeführt wird.

Die Ermittlungen führt die Münchner Kriminalpolizei.