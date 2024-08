Einbruch in Firmengebäude – Kripo ermittelt

ASCHAFFENBURG, OT NILKHEIM. Zwischen dem 02. August und dem 16. August 2024 sind bislang unbekannte Täter in die Lagerhalle einer Firma in der Schippnerstraße eingedrungen. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 02. August 2024, 13:40 Uhr, und Freitag, 16. August 2024, 13:30 Uhr sind die Täter über ein Fenster in das Gebäude in der Schippnerstraße eingedrungen. Hierbei entwendeten die Einbrecher mehrere hochwertige E-Bikes aus dem angegangenen Betrieb.

Der Beuteschaden liegt bei schätzungsweise 125.000 Euro.

Die Ermittler hoffen bei der Tataufklärung auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer ist in der Tatzeit auf verdächtige Geräusche aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Fahrradfahrerin nach Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin wurde eine 67-Jährige schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Miltenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Freitag, gegen 11:50 Uhr kam es in einem Kreisverkehr in der Miltenberger Straße zu einer Berührung zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Beide Verkehrsteilnehmer befanden sich im Kreisverkehr. Als die Pkw-Fahrerin den Kreisverkehr verlassen wollte, touchierte diese die 67-Jährige, welche daraufhin stürzte.

Die Seniorin wurde daraufhin schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Zur Aufklärung des Unfalles sucht die Miltenberger Polizei nun nach Zeugen. Personen, die Hinweise zu dem Unfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel - Verursacher entfernt sich vom Unfallort

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach ermittelt nach einem Unfall, der sich am Freitag auf der A3 ereignete. Ein Wohnmobilfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Gegen 13:25 Uhr war der 40-jährige Fahrer eines VW Passat auf Höhe Rohrbrunn in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs und fuhr auf dem linken von drei Fahrstreifen. Kurz vor der Anschlussstelle Rohrbrunn wechselte ein Wohnmobil von dem mittleren Fahrstreifen auf den linken. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Passat-Fahrer stark abbremsen und wich nach links aus. Hierbei touchierte er mit seiner linken vorderen Felge die Betonleitwand. Der Sachschaden bei dem Passat wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Da sich der Unfallverursacher mit seinem Wohnmobil von der Unfallörtlichkeit entfernte, nahm die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach noch vor Ort die Ermittlungen auf.

Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLINGENBERG A. M., LKR. MILTENBERG. Am Samstagabend gegen 22:10 Uhr schlug ein unbekannter Mann die Fensterscheibe eines Hauses in der Wilhelmstraße ein. Der Unbekannte lief in Richtung Röllfeld weiter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.