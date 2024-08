1289. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw; vier Personen verletzt – Berg am Laim

Am Donnerstag, 15.08.2024, gegen 19:45 Uhr, fuhren eine 22-jährige Polizeibeamtin gemeinsam mit ihren beiden Kollegen (24 und 30 Jahre alt) mit einem Mercedes-Sprinter Dienstwagen mit Sondersignalen auf der Kirchseeoner Straße in Richtung Innsbrucker Ring, auf dem Weg zu einem Einsatz.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 47-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf dem Innsbrucker Ring in Fahrtrichtung Berg am Laim.

Im Kreuzungsbereich Innsbrucker Ring / Kirchseeoner Straße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, infolge dessen der Pkw des 47-Jährigen gegen einen Ampelmast gestoßen wurde. Alle Beteiligten wurden verletzt. Die 22-jährige Fahrzeugführerin und der 47-jährige BMW-Fahrer mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 24- und der 30-jährige Polizeibeamte wurden jeweils vor Ort medizinisch behandelt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich. Der Innsbrucker Ring wurde in Richtung Berg am Laim komplett gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1290. Radfahrer stürzt und verstirbt – Sendling

Am Donnerstag, 15.08.2024, gegen 18:20 Uhr, befand sich ein 77-Jähriger mit Wohnsitz in Österreich mit seinem Fahrrad im Kreuzungsbereich der Gotzinger Straße / Thalkirchner Straße, als er plötzlich und ohne Fremdverschulden zu Boden stürzte.

Sofort verständigten auf den Vorfall aufmerksam gewordene Zeugen den Notruf, woraufhin sowohl Polizei als auch der Rettungsdienst zur Einsatzörtlichkeit geschickt wurden.

Der 77-jährige Radfahrer musste vor Ort reanimiert werden. Er wurde in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Eine plötzliche nicht vorhersehbare Erkrankung kann nicht ausgeschlossen werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1291. Brandfall; eine Person verletzt – Neuperlach

Am Donnerstag, 15.08.2024, gegen 21:40 Uhr, erhielt die Münchner Polizei die Mitteilung über einen Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus.

Daraufhin wurden mehrere Streifen sowie die Feuerwehr zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Von Seiten der Polizei wurden Verkehrsmaßnahmen eingerichtet.

Die Feuerwehr öffnete die betroffene Wohnung und konnte den Brand löschen. Eine 81-Jährige, welche die Wohnung über der betroffenen Wohnung bewohnt, wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1292. Einbruch in mehrere Gewerbebetriebe – Freiham

Im Zeitraum von Mittwoch, 14.08.2024, 20:30 Uhr, bis Donnerstag, 15.08.2024, 08:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu vier Gewerbebetrieben in zwei nebeneinander liegende Anwesen. Die Betriebe wurden nach Diebesgut durchsucht. Dabei wurde ein Bargeldbetrag im vierstelligen Bereich entwendet.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Senta-Hafenbrädl-Straße, Hans-Steinkohl-Straße und Freihamer Allee (Freiham) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1293. Diebstahl eines Pkw; ein Tatverdächtiger festgenommen – Ismaning und Bayreuth

Am Mittwoch, 14.08.2024, gegen 18:30 Uhr, meldete ein 41-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München auf einer Polizeidienststelle den Diebstahl seines Dienstwagens, einen Pkw Seat, welcher vor seinem Arbeitsplatz geparkt stand.

Umgehend wurden durch die Polizei Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrzeug eingeleitet. Gegen 22:30 Uhr konnte die Verkehrspolizei in Bayreuth das Fahrzeug auf der A9 im Bereich Sophienberg feststellen und anhalten.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen polnischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland, dessen Identität bislang nicht feststeht. Er wurde vor Ort vorläufig festgenommen und das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Es wird nun wegen des Fahrzeugdiebstahls ermittelt. Er wurde am Donnerstag, 15.08.2024, einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ mittlerweile einen Untersuchungshaftbefehl. Der Tatverdächtige wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt das Kommissariat 54 (KFZ-Diebstahl) des Polizeipräsidiums München in Zusammenarbeit mit der Bayreuther Kriminalpolizei.

1294. Größerer Polizeieinsatz – Schwabing

Am Donnerstag, 15.08.2024, gegen 22:20 Uhr, alarmierten Passanten die Polizei, da eine männliche Person im Bereich des Wedekindplatzes mit einem Pfefferspray in der Hand Passanten verbal bedrohen würde.

Umgehend wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort konnte ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München festgestellt werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens musste der 34-Jährige von den Polizisten gefesselt und auf eine Dienststelle gebracht werden.

Das Pfefferspray wurde sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Der 34-Jährige wird nun wegen Bedrohung und Beleidigung angezeigt.

Da der 34-Jährige zudem psychisch auffällig auf die Beamten wirkte, wurde er in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Betreuung gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Münchner Polizei geführt.